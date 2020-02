Zucht: nog een elektrische hypercar

Doen deze mensen geen marktonderzoek naar de behoefte voor elektrische hypercars, ofzo?

Marketingboeken zijn over het algemeen niet zo duur. De laatste herziene druk van ‘Principles of Marketing’ van Philip Kottler en Gary Armtstrong, kost slechts 71 euro. Daarin staat echt alles wat je moet kennen, weten en toepassen voordat je een eigen toko gaat beginnen.

Principles of Marketing

Het is vrij duidelijk geschreven, de modellen zijn goed te gebruiken in dagelijkse situaties en met behulp van het boek kun je enorm veel vooronderzoek doen. In heel zeldzame gevallen ben je een visionair of heb je een product dat een gat in de markt is. Maar in 99% van de gevallen is dat níet het geval. Dus moet je daadwerkelijk je best gaan doen. Je moet je klanten bestuderen, hun behoeften kennen. en afwegingen kunnen. dromen. Nu is ‘Principles of Marketing’ in het Engels, dus je zou zeggen dat het Britse bedrijf ‘Apex’ het boek ook heeft doorgelezen.

Apex AP-0

Waarschijnlijk niet helemaal, want ook dit bedrijf kondigt een elektrische hypercar aan voor de Salon van Genève, Jazeker: er staat gewoon nóg een elektrische hypercar te shinen naast al het andere geweld qua elektrische hypercars. Vorig jaar lanceerde Apex de AP-1, het nieuwe project heet de Apex AP-0.

Gewicht

Apex doet één dingetje wel anders dan veel andere hypercar fabrikanten en dat is gewicht. Een van de grootste nadelen van elektrische auto’s is het hoge gewicht. Dat komt overigens niet door de elektromotor, maar de nodeloos zware accu’s. De AP-1 woog slechts 620 kilogram. De Apex AP-0 zal zo’n 1.200 kilogram wegen.

Circuitspeeltje

Hoe we de Apex AP-0 moeten inschatten is een beetje onduidelijk. Van 0-100 km/u sprinten duurt 3 seconden en de topsnelheid is 300 km/u. Niet verkeerd, maar een beetje Tesla Model S sprint net zo snel. Volgens Apex moet de auto zeer agiel zijn. Naar het schijnt wordt het een op en top circuitspeeltje met nul luxe. Ook de actieradius zal niet al te indrukwekkend zijn. Nu benieuwd hoe ze deze auto in de markt gaan zetten, want de ‘EV-Hypercar‘ brigade lijkt met de dag groter te worden.