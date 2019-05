Opel Grandland X Hybrid4: nieuw topmodel met 300 pk

De grote SUV van Opel is er nu ook als plug-in hybride. Informatie over onder meer de actieradius lees je na de clique.

Eindelijk gaan we de praktijk van Opels vorig jaar aankondigde PACE!-plan in werking zien. De Duitse autobouwer is van plan om met nieuwe modellen te komen, maar ook met nieuwe varianten op bestaande modellen. In deze laatste categorie valt de Grandland X Hybrid4. Een auto die meteen gedoopt kan worden tot de krachtigste Opel van dit moment, 300 pk yo!

Het is voor het eerst dat Opel met een plug-in hybride op de markt gaat komen. Het zullen vooral stadskilometers zijn die volledig elektrisch gereden gaan worden met de Grandland X Hybrid4, want de actieradius is niet heel denderend. Opel spreekt over een bereik van 50 kilometer volgens de WLTP. Bij een serieuze snelwegrit zal dan in de praktijk al snel overgeschakeld gaan worden op de benzinemotor.

Dat is in dit geval een 1.6 vierpitter turbobenzinemotor met 200 pk. Het blok is gekoppeld aan twee elektromotoren met 109 pk, eentje op de vooras en eentje op de achteras. Het systeemvermogen komt dus uit op die 300 pk. De vierwielaangedreven hybride Grandland X is gekoppeld aan een achttraps automaat. Het verschil met een reguliere Grandland X is voor het oog nauwelijks zichtbaar. Exclusief voor de hybride kun je de motorkap optioneel in het zwart laten uitvoeren, als je toch onderscheidend wil zijn.

Opel heeft de 13,2 kWh lithium-ion batterij verstopt onder de achterbank, zodat er geen interieur- of bagageruimte verloren is gegaan. Volgens het merk is de batterij van de Grandland X Hybrid4 met een 7,4 kW wallbox in ongeveer 1 uur en 50 minuten volledig opgeladen.

Prijzen van de Grandland X Hybrid4 maakt Opel in een later stadium bekend. Het is het eerste model van een reeks (volledige) elektrische auto’s. Het is de bedoeling dat de nieuwe Corsa, de Zafira Life, de nieuwe Vivaro en een opvolger van de Mokka X ook komen met een elektrische aandrijflijn.