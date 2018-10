Opel: deze modellen gaan verdwijnen, dit gaat er komen

De Duitse autofabrikant heeft verder bekendgemaakt wat ze onder PSA gaan doen.

Bijna een jaar geleden maakte Opel bekend wat ze gaan doen toen het merk in handen kwam van het Franse PSA. Nu komen de Duitsers met meer gedetailleerde plannen en laten ze weten wat we de komende jaren kunnen verwachten.

Allereerst zal het mes worden gezet in een aantal modellen. Om ervoor te zorgen dat Opel weer een succes gaat worden, neemt het merk afscheid van modellen die weinig tot niets opleveren. De Adam, Karl en Cascada gaan verdwijnen. Geen verrassingen wat dat betreft. De Adam heeft zich nooit goed genoeg kunnen onderscheiden in het A-segment, de Karl was een nieuwe poging in dit druk bevochten segment en de Cascada was als vierzits cabrio een niche. In de VS werd laatstgenoemde verkocht onder het merk Buick, vanzelfsprekend krijgt men ook daar geen opvolger.

Met het PACE!-plan van Opel kunnen we verder acht nieuwe modellen verwachten. Het gaat hier om zowel compleet nieuwe auto’s, als nieuwe varianten van bestaande modellen. Dat offensief begint volgend jaar en eind 2020 moeten de acht nieuwe modellen gerealiseerd zijn. Onder die nieuwe modellen bevinden zich onder meer een nieuwe Corsa, inclusief een volledige elektrische variant. Ook maken een PHEV van de Grandland X en een nieuwe Vivaro deel uit van de plannen. In 2020 komt de opvolger van de Mokka X. Juist in het segment van de SUV’s hoopt Opel successen te behalen. De verkopen van SUV’s moeten van 25 naar 40 procent per 2021. Eind 2020 heeft Opel vier elektrische modellen in het gamma. In 2024 kent elk Opel-model een elektrische variant.

Opel bestaat al 120 jaar en kent een rijke geschiedenis. Mede door de opkomst van Aziatische merken als Kia en Hyundai is het steeds lastiger geworden voor Opel om zich te onderscheiden. Tegenwoordig kan ‘de gewone man’ bij tig automerken terecht om een auto uit te kiezen. Wat dat betreft staan de Duitsers onder de vleugels van PSA voor een serieuze uitdaging.