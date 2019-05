Voor het eerst een (compleet) open safetycar in de racerij

Waar het dak daadwerkelijk open gaat tenminste.

Blijkbaar was de Formule E weer toe aan een nieuwe safetycar. Heel veel wijzigingen in vergelijking met het vorige model zijn er niet. Aangezien BMW verantwoordelijk is voor het leveren van de safetycar en dat duurzame shizzle een thema is blijft er weinig keuze over. De Duitse autofabrikant kan moeilijk met een vuile gore M5 komen aanzetten.

Een BMW i8 Roadster vervangt de ‘oude’ i8 coup├ę. Afgelopen weekend werd in Monaco de eerste race gereden met de i8 Roadster als inzetbare safetycar. Volgens BMW is de i8 Roadster de eerste open safetycar in de racerij. Met open doelt BMW op het feit dat er een voorruit ontbreekt. In het verleden werden vaker cabrio’s als safetycar gebruikt, maar zoals in deze vorm is inderdaad uniek te noemen.

Om de i8 Roadster extra op te laten vallen is de BMW wat gepimpt. Er is een achtervleugel geïnstalleerd, aan de voorkant zit een splitter en er is een rolkooi aanwezig. Volgens het automerk hoefden er geen keiharde structurele aanpassingen aan het chassis te gebeuren, omdat de i8 gebouwd is met een carbon fiber monocoque.

BMW levert niet alleen een safetycar aan de Formule E. De organisatie van het emissievrije racekampioenschap rijden onder andere in de i3s en de medische staff maakt gebruikt van een 530e.