NS: F1-drukte op Zandvoort kan spoor niet aan

En zie hier de volgende uitdaging waar men mee te maken krijgt.

Paniek in de tent bij de NS. Wanneer de Formule 1 volgend jaar neerstrijkt in Zandvoort staat de infrastructuur een zeer interessant spektakel te verwachten. Hoe de gemeente en organisatie de naderende monsterfiles gaan aanpakken is waarschijnlijk nog interessanter dan het kijken van de Nederlandse Grand Prix zelf.

Veel mensen zullen de auto laten staan en kiezen voor het openbaar vervoer om naar de kustplaats af te reizen. Zandvoort heeft een eigen, niet al te indrukwekkend NS station. De NS is dan ook van mening dat reizen per trein een uitdaging gaat worden. De organisatie dekt zich vast in door te stellen tegenover het AD dat de bovenleiding ongeschikt is voor al die verwachte drukte. Wel fijn, die zelfreflectie van de NS.

Normaal gesproken reizen er dagelijks ongeveer 5.000 mensen naar Zandvoort. Tijdens zo’n F1-weekend zal dit het tienvoudige zijn. Om dit in goede banen te leiden moeten er af en aan treinen rijden. Waar er op een doordeweekse dag vier treinen per uur reizen over het traject, moeten er tijdens het F1-weekend 12 treinen per uur gaan rijden met verlengde treinstellen.

Met deze capaciteit verandert het kleine station in Zandvoort in een soort Eindhoven of Amsterdam-Zuid. Met de huidige omstandigheden is dit onmogelijk. De bovenleiding moét vernieuwd worden om het vele verkeer aan te kunnen. Het verzoek ligt inmiddels bij ProRail om dit voor elkaar te krijgen.

Met de huidige omstandigheden op het spoor zijn zes treinen per uur het maximale haalbare. Aankomend weekend zijn de Jumbo Racedagen en dan maakt de NS ook gebruik van deze maximale capaciteit. Volgend jaar met de F1 moeten er dus het dubbele aantal gaan rijden.