Dit is de 800 pk sterke Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo

Opel onthult hete verrassing van de IAA: een 800 pk sterke Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo. Komt deze hot hatch er echt?

Vorige week werden we al een beetje lekker gemaakt met wat details, maar nu krijgen we complete plaatjes van Opel in onze digitale postbus. Deze concept-car gaan we zien op de IAA Mobility 2025 in München begin september.

Het is een hele mondvol, de Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo. Hij krijgt een systeemvermogen van 800 pk, een koppel van 800 Nm en een topsnelheid van 320 kilometer per uur. Met recht het toppunt van het GSE performance submerk van Opel.

Specificaties

Opel geeft alvast wat specificaties vrij. Het studiemodel heeft twee elektromotoren van elk 476 pk. Zowel op de voor als de achteras is er een motor gemonteerd en in totaal levert dat dus een gecombineerd vermogen van 800 pk.

Je raadt het al, een motor op elke as betekent permanente vierwielaandrijving. Trap je het stroompedaal in dan knal je in een duizelingwekkende 2 seconden van nul naar honderd kilometer per uur. Geinig extraatje is de extra boostfunctie die je gedurende maximaal vier seconden nog eens 80 pk extra geeft voor een extra push. Die boost is in 80 seconden ook weer helemaal opgeladen en beschikbaar.

Het batterijpakket van de Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo is 82 kWh groot en ondanks deze forse batterij weegt de hot hatch slechts 1.170 kilogram. Uiteraard is er volop lichtgewicht materiaal gebruikt voor de rest van de auto.

Aerodynamica

Om al dat snels fatsoenlijk op de weg te houden is er veel aandacht besteedt aan de aerodynamica. Hij heeft een actieve diffuser, een actieve spoiler en areo blade wielkasten. Ook de wielen zelf zijn uitgebreid in de windtunnel geweest voor een optimale luchtverwerking.

Nog even iets over het uiterlijk. Opel kiest voor contrasterende kleuren. De carrosserie is uitgevoerd in parelmoerwit en de eerder genoemde aerodynamische onderdelen als de motorkap, spoiler en diffuser zijn in het knalgeel gespoten. Het dak en de voorste aero blade-spatbordverbreders zijn zwart. Ook de wielen volgen dit kleurenschema: de voorste Goodyear-banden zijn gemonteerd op zwart-gele 21-inch wielen, achter zijn het wit-gele 22-inch wielen.

Gran Turismo 7

De concept-car staat dus begin september in München op de IAA, maar dit najaar kun je de auto ook zelf rijden. Gewoon vanaf je bankstel in de woonkamer. De auto is dan namelijk te bewonderen en te racen in de race-game Gran Turismo 7 op de PlayStation 4 en 5.

Een dikke hot hatch dus van Opel op de IAA in München. Hopelijk vindt hij in deze dikke uitdossing ook zijn weg naar de dealer. Duimen maar.

Nieuwsgierig naar de andere primeurs? We houden het uiteraard nauwkeurig voor je bij.