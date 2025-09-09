Nieuwe Opel Corsa wordt ALLEEN elektrisch

Dit kunnen we verwachten van de nieuwe generatie Corsa.

Stellantis heeft tot nu toe op ‘safe’ gespeeld, door zo’n beetje alle modellen aan te bieden met verbrandingsmotor én een elektrische aandrijflijn. Niet onverstandig in deze onzekere tijden. Toch gaat deze strategie veranderen met de nieuwe generatie Opel Corsa, die in aantocht is. Daar kwamen we achter in München.

Alleen elektrisch

Tijdens een rondetafelgesprek verklapte Opel-baas Florian Huettl dat de nieuwe Corsa alléén elektrisch wordt. Dat is ergens wel verrassend, aangezien Opel recent had aangekondigd dat ze hun plan om in 2028 alleen nog EV’s te verkopen uitstellen. Dit herhaalde Huettl nog eens in München. En hij liet zich deze keer niet vastpinnen op een nieuwe deadline.

Enfin, wat Opel wel kan doen is de oude Corsa met verbrandingsmotor in het gamma houden naast de nieuwe EV. Huettl wilde desgevraagd nog niet vertellen of ze dat ook echt gaan doen, maar hij zei wel dat dit “heel goed voorstelbaar” is. We zouden bijna zeggen: ze zijn gek als ze het niet doen.

Prijs

De Opel-baas gaf ook alvast een prijsindicatie van de nieuwe Corsa, en die is interessant. Hij noemde namelijk een prijs van €25.000. Dat zou betekenen dat de nieuwe Corsa goedkoper wordt dan de huidige. Die begint rond de €30.000. Dat is dus goed nieuws.

Design

En hoe zit het met het design? Op de beursvloer staat heel toevallig een Corsa concept car met een nieuwe designtaal. Het ligt dus voor de hand dat dit een voorproefje is voor de nieuwe Corsa. Bij de presentatie van de concept car ging het echter vooral in algemene termen over de richting van Opel, over de nieuwe Corsa werd met geen woord gerept.

We vroegen daarom expliciet aan designbaas Mark Adams of hier de nieuwe Corsa staat als je even de brede wielkasten en de spoiler wegdenkt. “Dat laat ik over aan je eigen fantasie”, was zijn antwoord. Opel wil dus niet zeggen in hoeverre dit een voorbode is voor de nieuwe Corsa, maar we gaan ongetwijfeld elementen terugzien.

De nieuwe neus bijvoorbeeld. Deze zagen we eerder al op de Opel Experimental, die in 2023 op de IAA stond. Het is een evolutie van de ‘Opel Vizor’ die de huidige modellen siert. In plaats van zwart is het paneel nu transparant, en rondom het logo zien we lichtgevende strepen in vier richtingen.

Marktintroductie

Voor de verdere details moeten we nog even afwachten, maar nu weet je alvast wat je in grote lijnen kun verwachten van de volgende Corsa. Naar verluidt komt de auto in 2028 op de markt. En dan gaat ‘ie dus NIET concurreren met de gisteren onthulde Clio, maar met de Renault 5.