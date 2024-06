Opgefriste Audi RS3 is bijzonder snel op de ‘Ring

De opgefriste Audi RS3 is echt bloedsnel op de Nordschleife.

Het is eigenlijk te bizar voor woorden hoe snel auto’s tegenwoordig zijn. Middels downsizing en elektrificatie is er immers enorm veel mogelijk. Fabrikanten maken er graag gebruik van. In principe zijn bovengenoemde ingrepen geen ingrediënten voor een betere rijdersauto, namelijk.

Maar ja, als je de consument uitlegt dat je veel meer pk’s en Nm’s hebt, vinden ze het minder erg. Behalve bij de C63 AMG, die koopt niemand vanwege die amechtige viercilinder. Daar is men net eventjes te ver gegaan.

Een C63 AMG heeft bijvoorbeeld minder cilinders dan een Audi RS3, toch een auto die (veel) lager in de voedselketen staat. Sowieso qua klasse (RS3 is C-segment, C63 is D-segment), maar ook qua prestatiepotentieel. De Meredes heeft 680 pk, de RS3 slechts 400 pk. En toch he, toch is dit ding vliegensvlug op de Nordschleife van de Nürburgring.

Opgefriste Audi RS3 op de ‘Ring

Daar kwam Frank Stippler achter. Niet helemaal toevallig, Stippler is een uitstekend coureur in dienst van Audi. Met de opgefriste Audi RS3 reed hij onlangs een rondetijd van 7:33.123. Een verbetering in zijn klasse van 5 seconden. Daarmee bedoelen we de klasse van Compact Car.

De auto is – zoals je kunt zien – voorzien van de nodige camouflage. De auto moet namelijk nog onthuld worden. Natuurlijk is het een publiek geheim dat de auto komt, want de A3 line-up is zojuist gefacelift. Er was al een facelift voor de Audi A3 (115 pk tot 150 pk), S3 (333 pk) en nu dus deze RS3, waarvan al bekend is dat ‘ie 400 pk en 500 Nm krijgt.

De auto waarmee Stippler onnoemelijk veel haast had, was eentje met alle opties én accessoires. Denk aan het RS-sportonderstel met adaptieve demping, keramische remschijven vóór en Pirelli P Zero Trofeo R-banden. We gaan niet zeggen dat Audi vals speelt, want de genoemde Pirelli’s zijn straatlegaal en kun je overal bestellen. Het zijn echter wel banden die op het randje zitten. Tijdens een ouderwetse hoosbui zul je het wel eventjes rustig aan doen.

Kunstmatige ingrepen

Maar het is was niet aan het regenenen, maar heerlijk droog. Volgens Stippler is de opgefriste Audi RS3 zo snel omdat de auto sneller instuurt en gewilliger van richting verandert dan voorheen. De RS3 is in basis natuurlijk voorwielaangedreven: de motor hangt dwars voorin, iets over de vooras. Middels een Haldex-koppeling is er ‘quattro’-vierwielaandrijving. Met bijzondere ingrepen heeft Audi het concept geperfectioneerd.

Denk aan aan torque-split voor de achteras. Slechts 50% kan naar achter, maar van die 50% kan de RS3 100% naar links of rechts zenden. Daarnaast is er ook brake torque vectoring, waardoor de auto stabieler is bij het aanremmen van bochten en al ietsje kan insturen bij het aanremmen, in plaats van catastrofaal onderstuur. Daarnaast zijn de voorwielen breder dan de achterwielen. Ach ja, bij Porsche hebben ze het aanvankelijk kromme concept van de 911 uiteindelijk geperfectioneerd.

De onthulling van de opgefriste Audi RS3 zal snel volgen. Vanaf augustus 2024 kun je ‘m bestellen en vanaf september 204 staat ‘ie bij de dealers.

Check hieronder de bewegende beelden:

