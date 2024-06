Eindelijk: een supercar mét V10 maar ZONDER elektra

Er is eindelijk een supercar met V10 zonder elektromotor

Gisteren mochten we de Bugatti Tourbillon verwelkomen. De auto is het volgende hoofdstuk in een lange lijn van hypercompetente en extreem prijzige hypercars zoals de Veyron, Chiron en natuurlijk afgeleiden daarvan.

Onder regie van Rimac (de nieuwe eigenaar van Bugatti) kon je er de de klok op gelijk zetten dat er sprake zou zijn van elektrificatie. We hebben er het volste vertrouwen in dat Rimac dat goed kan integreerden met die bijzondere V16, ergens is het wel jammer. Een PHEV-hypercar is sowieso een vreemde combinatie, eigenlijk. In een Louis Vuitton-handtasje heb je ook geen ruimte voor statiegeldflessen of een lege fles wijn.

Een PHEV is bijna altijd een slechter compromis dan een volledige elektrische auto of auto met enkel een plofmotor. Nu bouwt Rimac zelf een electrische hypercar (Nevera), dus wellicht dat ze die V16 hebben gebouwd om de traditionele supercar-liefhebber gerust te stellen.

Bertone GB110 onthulling

Maar ja, wat als je een exotische Europese supercar wenst met enkel en alleen een verbrandingsmotor? Dan zijn er natuurlijk de geijkte opties van Maserati (denk aan de MC20), Ferrari, Porsche en McLaren, maar het kan zijn dat jij veel te origineel (en te rijk) bent om je te verlagen tot dat niveau. Nou, speciaal voor u is hier de Bertone GB110. De auto is er om het 110-jarige jubileum van het designhuis te vieren.

Het is een ultra-luxe hypercar voor de puissant rijke supercarverzamelaar die neerkijkt op het plebs dat Ferrari’s verzameld. We konden al wat van de auto laten zien, maar nu is er de onthulling op Top Marques in Monaco.

Het is logisch dat Berton het doek van de GB110 juist daar trekt, want de klanten zijn er ruim vertegenwoordigd. Natuurlijk hebben ze een suf standje met ongemakkelijke krukken, hoge tafels, een poster aan de muur en folders met de meest schitterende specificaties.

Lekker licht

Over specificaties gesproken. Achter de stoelen vindt je een 5.2 liter V10, die is voorzien van twee enorme pret-föhns (turbo’s dus). Het maximum vermogen is 1.100 pk en 1.100 Nm. Het meest bijzondere is eigenlijk het gewicht.

Dat is naar huidige maatstaven best laag: 1.423 kg. Vergeet niet dat een eenvoudige standaard BMW M2 tegenwoordig 1.780 kg weegt. Ergens doet ons dit allemaal heel sterk denken aan de Lamborghini Huracán: die ziet er bijna hetzelfde uit (proporties, hardpoints) en heeft ook een 5.2 V10-motor, maar dat zal vast wel toeval zijn.

Volgens Bertone lijkt het model op de Bertone Lancia Stratos Zero en aan de zijkant kun je dat ook een beetje zien. Bertone gaat 33 stuks verkopen van de GB110. Het is typisch zo’n aantal waardoor je denkt ‘dat is mega-exclusief’, maar in de praktijk kan het nog vrij lastig zijn om 33 exemplaren te verkopen.