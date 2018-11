11 goede alternatieven voor de nieuwe BMW 3 Serie

Tuurlijk, die 3 Serie is vast een geweldige auto. Maar er zijn veel kapers op de kust.

Hij stond al te schijnen op de Salon van Parijs en binnenkort staat ‘ie bij de BMW dealer in de showrooms: de nieuwe BMW 3 Serie. Het is een beetje als een nieuw Rolling Stones album. We weten al bij voorhand waar het op gaat lijken, het is niet meer zo puur als de eerste generaties, maar uiteindelijk zijn de verkoopcijfers in orde. Nou ja, kopen… het gaat vooral om leasen. De 3 Serie mag met recht een leaseknaller worden genoemd. Het is hét statussymbool in veel kringen. Met een 3 Serie hoef je je keuze nooit te verdedigen. Achterwielaandrijving, Duitse premium-zaligheid en zeer veel configuratiemogelijkheden. Er is altijd wel een 3 Serie voor jou.

Maarr.. Wil je wel een 3 Serie? Nog nooit was er zó veel keuze als het gaat om premium D-segmenters. Sterker nog, de sedan in dit segment lijkt alleen te kunnen overleven met een premium-sausje. Je kan naar de BMW-winkel rennen en zo’n verse Dreier bestellen, of je gaat kijken wat de concurrentie in de aanbieding heeft.

We kijken voor deze vergelijking naar benzineversies met om en nabij de 200 pk. Voornamelijk omdat die zich het meest eenvoudig laten vergelijken. Dan heb je net voldoende vermogen om er een beetje van te kunnen genieten, zonder dat het financieel meteen uit de klauw loopt (dat is overigens relatief, natuurlijk). Als prijs houden we ongeveer 40 tot 45 mille aan, alhoewel we nu al kunnen verklappen dat het niet altijd even logisch is. Uiteraard zullen we dat aangeven. Spoiler alert: WLTP en uitrusting zijn twee grote verstorende factoren. Per auto vatten we de kwaliteiten samen. Waarom moet je er wél voor kiezen? Wat zijn de redenen om er eentje te laten staan? En wat kosten ze eigenlijk in de lease? Voor deze vergelijking gaan we uit van 25.000 km per jaar met een looptijd van vier jaar.

Alfa Romeo Giulia 2.0T Super Aut. (952)

€ 43.870

€ 765 p.m.

Wat is het?

De auto waar we allemaal op hebben zitten wachten. De ultieme combinatie van een spannende sportsedan en verstandig leaseblik. De Alfa 156 anno 2018, zeg maar.

Is het de moeite waard?

Jazeker! De Giulia weet de BMW op typische 3 Serie punten te verslaan. De rijeigenschappen staan op een zeldzaam hoog niveau. Qua besturing, balans en vermogen is het een bijzonder vermakelijke auto. Het koetswerk is in de juiste kleur beeldschoon en het interieur valt niet tegen. Op de rare instap na.

Deze nemen of toch nog eventjes wachten?

Alfa kennende komen er zo’n 7 facelifts van deze auto. De Giulia is nog niet zo heel lang in productie, maar reken op een facelift over een jaartje. Gezien de voorspelling dat er een aantal facelifts van zullen komen, hoef je je niet zo veel zorgen te maken. Je zal niet zo snel in een oud model rond rijden.

Audi A4 2.0 TFSI ultra MHEV S Tronic (B9)

€ 43.410

€ 660 p.m.

Wat is het?

De auto waar werkelijk niemand enorm blij van wordt, maar waar Audi overduidelijk rekening mee heeft gehouden. Dit is een verstandige auto voor verstandige mensen.

Is het de moeite waard?

Ja, eigenlijk wel. Het is een ontzettend fijne auto die eigenlijk precies doet wat je ervan verwacht. Dus een premium interieur en een gelikt exterieur. Spannend wordt het nooit, maar dat was ook zeker niet de intentie. Rijbeleving ontbreekt wel behoorlijk.

Deze nemen of toch nog eventjes wachten?

Deze generatie A4 gaat alweer een paar jaartjes mee. De auto heeft net een uiterst minimale facelift gehad, dus Audi kennende kun je er nog een paar jaar tegenaan. Sterker nog, de volgende A4 gaat er hoogstwaarschijnlijk toch exact hetzelfde uit zien.

BMW 320iA Touring (F31)

€ 44.334

€ 710 p.m.

Wat is het?

De stationwagon van de uitgaande 3 Serie.

Is het de moeite waard?

Ja en nee, afhankelijk van de gestelde eisen. De 3 Serie Touring is nog het oude model. Deze wordt op dit moment aangeboden door in aantrekkelijke uitvoeringen tegen een scherpe prijs.

Deze nemen of toch nog eventjes wachten?

Afhankelijk wat je wensen zijn. Qua rijden is zo’n BMW 3 Serie (F31) een fijne metgezel. Het interieur is wel duidelijk verouderd. Daar staat tegenover dat je voor vrij weinig geld een complete uitvoering kunt kiezen. Het is geenszins behelpen met de oude, maar als je een strak interieur belangrijker vind dan goede rijeigenschappen, kun je misschien beter voor de sedan gaan. Of wachten op de Touring.

BMW 418iA Gran Coupe (F36)

€ 41.325

€ 685 p.m.

Wat is het?

Een vierdeurs coupé op basis van de uitgaande BMW 3 Serie. Dus eigenlijk een 3 Serie met een betere uitstraling.

Is het de moeite waard?

Nee. Of je moet heel erg fan zijn van het model. Om een beetje qua kosten gelijk te blijven, moesten we kiezen voor de 418i. Met 136 pk is het vermogen niet indrukwekkend. Ook is het aantal cilinders echt veel te laag: een driecilinder past gewoon niet in dit segment. De motor viel al tegen in een 1 Serie, dus hier ook.

Deze nemen of toch nog eventjes wachten?

Deze sowieso niet nemen. Doorsparen c.q. bijleggen voor 420i is echt het minimale.

Infiniti Q50 2.0T Premium Aut. (V37)

€ 50.875

€ 877 p.m.

Wat is het?

Een auto die op papier altijd erg goed scoort, maar op asfalt een zeldzaamheid is.

Is het de moeite waard?

Om met Kimi Raikkonen te spreken: “Bwoah”. Het zijn zeker geen slechte auto’s. Sterker nog, de Infiniti Q50 is een aardige aanbieding in zijn klasse. De auto schiet nergens echt te kort. Op uitstraling na, wat toch belangrijk is in deze klasse. Dankzij een behoorlijke afschrijving is de leaseprijs behoorlijk hoog. Niemand wil méér betalen voor een minder imago. Zo werkt het niet in premium-land.

Deze nemen of toch nog eventjes wachten?

Maakt niet uit, je gaat hem toch niet kopen. Of leasen.

Jaguar XE 20t Pure Aut. (X760)

€ 49.070

€ 715 p.m.

Wat is het?

De kleinste Jaguar sedan. Een achterwielaangedreven sport sedan en waardig 3 Serie alternatief.

Is het de moeite waard?

Ja, zeker wel, want het is een ‘Jaaaaaag’. In tegenstelling tot de oude X-Type is de nieuwe XE een aangename auto. Het onderstel is echt een klasse apart. Als je in een Audi A4 rijdt en dan in de XE, vraag je je af of het de zelfde klasse is. Dat heb je met het interieur trouwens ook, maar dan het tegenovergestelde, de XE kan niet tippen aan de A4.

Deze nemen of toch nog eventjes wachten?

De XE is nu al een tijdje in productie (2015). Verwacht dus in 2019 een facelift. Daar is Jaguar meestal vrij subtiel mee. Belangrijker is dat je een versie kiest met goede wielen, die 16″ wielen die je standaard meekrijgt staan heel erg treurig.

Lexus IS300h (XE30)

€ 40.155

€ 680 p.m.

Wat is het?

Een hybride sedan met achterwielaandrijving en zeer uitgesproken uiterlijk.

Is het de moeite waard?

Jazeker! Financieel gezien is het een topaanbieding. Dankzij de beperkte uitstoot valt de prijs heel erg mee. Qua rijden is de auto niet zo snel als 223 pk doet vermoeden, maar je komt geenszins tekort. Het is eigenlijk te vreemd voor woorden, maar wil je een origineel vormgegeven auto hebben, dan moet je bij Lexus zijn.

Deze nemen of toch nog eventjes wachten?

In principe gewoon doen, alhoewel het model al een tijdje meeloopt. De auto heeft ook al zijn facelift achter de rug. Het nieuwe model staat in de planning voor 2020.

Mercedes-Benz C200 9G-Tronic (W205)

€ 44.288

€ 780 p.m.

Wat is het?

De Mercedes-Benz C-Klasse, de absolute maatstaf in deze klasse.

Is het de moeite waard?

Jazeker. Zoals gezegd zal de nieuwe BMW 3 Serie het als eerste moeten opnemen tegen de Mercedes-Benz C-Klasse. Er is namelijk geen onderdeel waar de Mercedes C-Klasse matig scoort. De combinatie tussen een comfortabele rijervaring met voldoende scherpte en stabiliteit is erg knap gevonden. Het is niet de goedkoopste in zijn klasse, maar dankzij de beperkte afschrijving valt het erg mee.

Deze nemen of toch nog eventjes wachten?

De C-Klasse is net voorzien van een facelift, dus je kan er weer even tegenaan.

Volkswagen Arteon 2.0 TSI Elegance DSG

€ 46.985

€ 750 p.m.

Wat is het?

Een Passat met een aardappel in de keel en een kraagje. De enige Passat waarin de vader van Anne-Fleur en Bob-Jan bij de lokale hockey club gezien durft te worden.

Is het de moeite waard?

Op papier is het misschien wel de beste aanbieding. Qua standaarduitrusting doet de Arteon het uitstekend, de prestaties zijn zeer aansprekend (in dit gezelschap, althans) en de leaseprijs is keurig te noemen. Qua exterieur is deze Passerati duidelijk onderscheidend ten opzichte van de donorauto, bij het interieur is het net voldoende.

Deze nemen of toch nog eventjes wachten?

De auto is nog niet zo lang op de markt, sinds 2017. De facelift zal nog wel even op zich laten wachten.

Volvo V60 T5 Momentum

€ 42.915

€ 765 p.m.

Wat is het?

Een Volvo stationwagon. De S60 komt heel binnenkort, maar een Volvo hoort ergens gewoon een stationwagon te zijn.

Is het de moeite waard?

Afhankelijk van wat je zoekt. Als BMW-concurrent is de Volvo toch een compleet andere auto. Op het gebied van rijeigenschappen biedt de BMW een dynamische dimensie die de Volvo gewoonweg ontbeert. Comfort is uitstekend voor elkaar. Qua prijs, prestaties en uitrusting is het wel een betere aanbieding dan de BMW.

Deze nemen of toch nog eventjes wachten?

De auto is splinternieuw, de sedan-versie moet nog leverbaar worden. Dus je kan nu perfect instappen.

Tesla Model 3

€ n.n.b.

€ n.n.b.

Wat is het?

Een volledig elektrische, premium middenklasser. De coolste auto uit dit rijtje. Een van de weinige auto’s waar iedereen weleens van gehoord heeft.

Is het de moeite waard?

Jazeker, want de Model 3 is een auto waar we heel erg naar uitkijken. Het is een van de eerste serieuze middenklassers met elektrische aandrijving waarbij de range en laadtijden uitstekend zijn.

Deze nemen of toch nog eventjes wachten?

Eventjes wachten moet sowieso, want het duurt wel even voordat alle uitvoeringen te bestellen zijn en geleverd worden.