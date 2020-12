Opgelet: dieven hebben het gemunt op Tesla-laadkabels - Autoblog.nl

Laadkabels zijn helaas niet veilig voor het dievengilde. In ieder geval niet op een koude winternacht.

Of je nu een groot voorstander bent van EV’s of niet, er zijn gewoon een aantal problemen die je wel bij een EV kunt hebben en niet bij een benzine- of dieselauto. Dat je laadkabel gestolen wordt bijvoorbeeld. Dat heb je met een benzineslang nu nooit.

Laten we verder niet flauw doen: diefstal van laadkabel is een serieus issue. De politie van Amsterdam-Zuid kreeg laatst bijvoorbeeld in twee weken tijd 21 meldingen binnen. Het waren vooral Tesla-rijders die de klos waren. Daarvoor hoef je overigens niet met je auto in Amsterdam-Zuid te staan, want volgens de politie is het een landelijk probleem.

Het punt is wel dat het stelen van laadkabels eigenlijk niet zou moeten kunnen. De laadkabel wordt namelijk vergrendeld op het moment dat deze aan de laadpaal zit. Helaas blijkt dat in de praktijk dus geen al te grote hindernis voor dieven.

Naast het feit dat de vergrendeling niet bijzonder moeilijk los te krijgen is, meldt het AD dat er nog een andere oorzaak is. Dat heeft alles te maken met nachtvorst. Als de accu vol is gaat de vergrendeling er bij Model 3’s namelijk af bij temperaturen onder de 5 graden. Dit is om te voorkomen dat de boel vastvriest. Naast het feit dat dieven in het donker ongezien hun slag kunnen slaan hebben ze dus nog een reden om specifiek ’s nachts de kabels te jatten.

Bron: AD

Foto: Model 3 en Model S gebroederlijk aan de oplader, gespot door @john0129