Officieel: de bloedsnelle McLaren Sabre - Autoblog.nl

McLaren presenteert hun extreem gelimiteerde nieuwe hypercar: de Sabre.

Eerder vandaag konden we al gelekte beelden laten zien van de McLaren Sabre en dat is doorgaans een teken dat de onthulling nabij is. En voilà: vanavond krijgen we de nieuwe Sabre in al zijn glorie te zien!

Ultimate Series

De Sabre is de nieuwste toevoeging aan de Ultimate Series van McLaren. In deze hypercar-categorie vinden we momenteel de Senna, de Senna GTR, de Speedtail en de Elva. Al deze auto’s beschikken over minstens 800 pk. Dat geldt dus ook voor de Sabre, die zijn genen deelt met de Senna.

Snelste tweezitter

De Sabre is geen hybride – in tegenstelling tot wat hier en daar gespeculeerd werd – maar beschikt gewoon over dezelfde twin-turbo V8 als de Senna. In dit geval levert deze 824 pk, een stijging van 24 pk ten opzichte van de Senna. Het koppel is met 800 Nm wel gelijk gebleven. Motorisch gezien een vrij bescheiden upgrade dus, maar de topsnelheid van 351 km/u maakt deze auto wel ‘de snelste tweezits-McLaren ooit’. Zowel de McLaren F1 als de Speedtail zijn sneller, maar dat zijn dus driezitters. Van deze claim is dus geen woord gelogen.

P1

De Sabre is misschien niet sneller dan de driezitters van McLaren, de nieuweling streeft wel de P1 voorbij. Op papier in ieder geval, want de topsnelheid van de Sabre ligt welgeteld 2 km/u hoger die van de P1 destijds. Het verschil is dus te verwaarlozen, maar het geeft Sabre-eigenaren wel weer iets om over op te scheppen.

Design

Hoewel de contouren van de Senna nog duidelijk te herkennen zijn, heeft de Sabre toch een heel ander koetswerk gekregen. De Sabre heeft een meer vloeiend lijnenspel, maar het design is niet minder extreem. Dat is niet in de laatste plaats te danken aan de gigantische spoiler, die via een vin aan het dak verbonden is. Een schoonheid is het nog steeds niet, maar zoals collega @rubenpriest al treffend zei: hij is minder lelijk.

Marlboro

Wat ook helpt is de uitvoering. Het exemplaar op de foto’s is namelijk door MSO gehuld in de kleuren van een welbekende sigarettenfabrikant. Deze iconische livery gebruikte MSO eerder al op een Senna en een P1 GTR. Tabaksreclame mag officieel niet meer, maar zo maakt McLaren stiekem toch nog reclame voor Marlboro. Van ons mag het.

VS

De Sabre zal heel exclusief blijven, want er worden niet meer dan 15 stuks van gebouwd. Deze zul je hier in Europa hoogstwaarschijnlijk nooit tegenkomen, want ze zijn allemaal bedoeld voor de VS. Net als het exemplaar op de foto’s zal MSO alle Sabre’s in samenspraak met de eigenaar van een unieke samenstelling voorzien.