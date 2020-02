Lezersvraag: laadkabels op de straat, wel of geen issue?

Een ‘probleem’ van deze tijd: rondslingerende laadkabels van een elektrische auto naar de laadpaal. Een doorn in het oog? Geef je mening in deze lezersvraag

De slang uitrollen, je auto voltanken, terughangen en de auto met verbrandingsmotor is weer klaar om te gaan. Dat is anders met elektrische auto’s. Eenmaal aan de lader hebben ze soms wel een paar uurtjes te gaan. En laden doet men doorgaans niet bij een tankstation, maar gewoon in de straat op een speciale parkeerplek.

Moderne oplossingen brengen moderne ‘problemen’ met zich mee. En iedereen heeft weer een andere oplossing. Wat te doen met de kabel die loopt van je elektrische auto naar de laadpaal als de EV geparkeerd staat in de straat?

Volgens de NOS hanteren gemeenten in Nederland eigen maatregelen. In de stad Utrecht is het bijvoorbeeld niet toegestaan om je kabel over de grond te laten lopen naar je auto. Er is kans op struikelgevaar. Andere gemeenten staan het juist weer toe. Dit heeft er dan weer mee te maken dat die gemeenten elektrisch rijden juist willen bevorderen.

Kabelboom

Let wel: het gaat in deze vraagkwestie niet zozeer om laadkabels van een openbare laadplek (zie foto), maar om kabels die van een huis naar de elektrische auto gaan. Soms enkele meters of nog langer. Op de stoep ligt er een (dikke) kabel uitgerold. Lelijk voor het straatbeeld en ook gevaarlijk voor kwetsbare groepen. Denk aan ouderen of mensen die slechtziend zijn.

Het is vooral een probleem van het hier en nu. Er komen steeds meer laadpalen bij, echter zijn er vaak meer EV’s in de omgeving dan beschikbare laden. En die elektrische auto’s moeten opgeladen worden. Daar komen de bezitters zonder eigen oprit met creatieve oplossingen door zelf een kabel uit te gooien.

Lezersvraag

Heb jij een concrete oplossing, of goed advies voor de wethouders van Nederland die met deze kwestie zitten? Deel het in de comments hieronder. Want: laadkabels op straat, willen we dat wel of niet?

Fotocredit: Tesla Model 3 via @maarten op Autojunk