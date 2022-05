Sebastian Vettel beroofd in Barcelona, gaat dieven achterna

Vorige maand werd Leclerc bestolen en nu is Vettel de pineut.

Het zit die arme Sebastian Vettel niet mee dit jaar. Het begon al meteen goed toen hij de eerste twee races moet missen nadat hij corona had opgelopen. Toen hij eindelijk in actie mocht komen in Australië crashte hij en vorige week in Miami werd hij eraf gerost door zijn protegé Mick Schumacher. Kortom: Vettel heeft weinig geluk dit jaar.

Vandaag was hij weer de pineut, want wat blijkt? Vettel is vanochtend in Barcelona beroofd. Hij was met zijn auto – een Aston Martin uiteraard – even gestopt voor een hotel en had de auto toen een paar minuten onbewaakt achtergelaten.

Het lokale gespuis maakte van deze gelegenheid gebruik om de rugzak van Vettel uit de auto te jatten. Toen Seb door had wat er aan de hand was besloot hij de achtervolging in te zetten. In de rugzak zaten namelijk Airpods, waardoor Vettel via zijn iPhone de locatie kon achterhalen.

Sebastian Vettel pakte vervolgens zijn favoriete vervoersmiddel – de scooter – en ging achter zijn gestolen oordopjes aan. Deze keer zal hij waarschijnlijk niet vriendelijk gezwaaid hebben naar omstanders. Helaas liep het spoor uiteindelijk dood, want de dieven hadden de oordopjes achtergelaten. Ze waren dus niet voor één gat te vangen.

Zijn Airpods heeft Vettel dus terug, maar naar zijn rugzak kan hij fluiten. Gelukkig schijnen er geen waardevolle spullen in gezeten te hebben, maar wel zijn documentatie. Dat is niet leuk, maar hij had het slechter kunnen treffen. Charles Leclerc werd namelijk vorige maand bestolen van een peperduur Richard Mille-horloge, en Lando Norris overkwam vorig jaar precies hetzelfde.

Bron: El Mundo