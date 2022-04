Potverdrie, echt niemand wil een elektrische auto huren.

De elektrische auto is met een onstuitbare opmars bezig. Mede met dank aan regelgevers, lijkt de auto met verbrandingsmotor na een dikke honderd jaar aan de laatste fase van zijn leven bezig. De EV heeft ook gewoon een paar objectieve sterke punten. Zo is een elektrotor vrij stil. Niet wat je wil in een sportwagen per se, maar in een middenklasser of luxe limo wel prettig. Daarnaast heb je de instant torque en zijn er geen lokale uitlaatgassen.

Mokerzwaar

De EV heeft echter ook nadelen. Ze zijn vaak mokerzwaar. Dat heeft zijn weerslag heeft op de dynamische eigenschappen en het betere stuurwerk (los van keihard gaan in een rechte lijn). En ja dat laden, dat blijft toch ook nog wel een dingetje. Er zal vast een keer een echt goede oplossing voor komen. Voorlopig is die er echter nog niet. Maar goed, als je nu een nieuwe auto koopt, kan je er bijna niet omheen dat een ICE over tien jaar misschien wel obsoleet is. Dan toch maar een EV kopen dus…

Niemand wil een elektrische auto huren

Bij het huren van een auto, is het echter andere koek. Je huurperiode is slechts beperkt en de toekomst daar maak je je niet druk om. Het gaat om de beste prijs en het meeste comfort wat je in de komende periode kan roggelen. En wat blijkt dan: helemaal niemand wil een elektrische auto huren.

Automobilwoche bericht op basis van data van huurplatform Billiger-Mietwagen.de, dat slechts 0,22 procent van de in Europa verhuurde auto’s een EV betreft. In het afgelopen jaar werd via het platform slechts 2.500 keer een elektrische auto gehuurd. Woordvoerder Frieder Bechtel claimt dat er in de Verenigde Staten, Spanje en Duitsland inmiddels genoeg aanbod is van elektrische huurauto’s. Doch de klanten zitten er gewoon (nog) niet op te wachten.

Vacanciones

Een geijkte reden om een auto te huren is bijvoorbeeld vakantie. En dan wil je nog minder graag dan anders hoeven aanklooien met het vinden van een laadpaal, waar je vervolgens ook nog eens veel te lang staat terwijl de keinders achterin beginnen te jengelen. Opvallend genoeg zie je in gebieden waar de laadstructuur extreem goed voor elkaar is, dat de EV ook meteen een stuk populairder is om de te huren. Een voorbeeld daarvan is de Balearen, waar juist veel EV’s verhuurd worden. Nou zal je op die eilanden natuurlijk ook niet zo snel een enorme actieradius nodig hebben natuurlijk…

Boulevard

Uit data van vakantiewoningverhuurtoko Holidu, is het elders op de wereld over het algemeen bedroevend gesteld met laadmogelijkheden voor elektrische auto’s bij vakantieonderkomens. In de buurt van het Comomeer, heeft 0,4 procent van de onderkomens een laadmogelijkheid. Bij de in Duitsland immer populaire Nederlandse kust houdt het ook niet over. Één procent van de vakantiewoningen heeft daar een voorziening voor snel laden. Mjah, dan ga je toch maar liever rondcrossen met een dikke benzine of diesel op de boulevard…Zeker omdat dat vaak ook nog eens niet duurder is.

Voor mensen blijkt een EV dus een beetje hetzelfde te zijn als het OV. Als het moet dan moet het, maar veel liever een auto op dinosap.