Skoda maakt hun saaiste auto übercool

Dit is hét bewijs dat iedere auto cooler wordt van rallylampen. Zelfs de meest burgerlijke Skoda.

Skoda is een merk waarbij je doorgaans waar voor je geld krijgt, maar waar het vaak aan ontbreekt is sex appeal. De meeste modellen zijn het toonbeeld van burgerlijkheid. Nu is Skoda de laatste tijd goed op weg qua design, maar dit komt niet bij alle modellen even goed tot uiting.

De Kamiq is misschien wel het minst spannende model van Skoda. Het is een compacte cross-over, die er niet echt uitspringt tussen de talloze andere compacte cross-overs. Dat hoeft waarschijnlijk ook niet van de doelgroep, maar de Kamiq is in ieder geval geen auto die tot de verbeelding spreekt.

Toch kun je zelfs deze auto cool maken. Hoe? Door er een rally-versie van te maken! Die laat Skoda nu zien in de vorm van de ‘Afriq’. Voor alle duidelijkheid: dit is geen echte rally-auto, maar een concept car. Wel eentje die daadwerkelijk kan rijden overigens.

Net als eerdere gave concept cars van Skoda, zoals de Slavia, is deze auto het werk van studenten. Misschien moet Skoda voortaan gewoon al hun auto’s door studenten laten ontwerpen. De Skoda Afriq is het werk van 25 ‘Azubi’s’, die er zo’n 2.000 uur mee zoet zijn geweest.

Ze hebben dan ook geen half werk geleverd. De Kamiq is bijvoorbeeld voorzien van de vierwielaandrijving van de Skoda Octavia. De 2.0 TSI met 188 pk is eveneens afkomstig uit de Octavia. Verder is de Kamiq getransformeerd tot tweedeurs auto.

Het belangrijkste is natuurlijk: de Skoda Afriq heeft een complete rally-make-over gekregen. Dit betekent onder andere: off-roadbanden, rallylampen en een dikke spoiler. In het interieur zijn er een rolkooi, een sportstuur en kuipstoelen met zespuntsgordels te vinden.

Daarbij hebben de studenten leentje buur kunnen spelen bij het échte rallykanon van Skoda: de Fabia Rally2 evo. Daar is ook het centrale uitlaatje op geïnspireerd, wat dan weer een beetje lullig oogt. Heel erg lullig eigenlijk.

Enfin, verder is dit gewoon een hartstikke tof project van Skoda. Als er Skoda Kamiq-rijders meelezen: misschien is dit ook meteen inspiratie om je eigen Kamiq op te leuken. Doe eens gek en maak een projectauto van je Kamiq!