Opgelet iedereen: je Pagani moet terug naar de dealer

Een public service announcement op de late middag.

Horacio zal wel flink zitten balen op het moment. Probeer je mensen auto’s te verkopen voor ontzettend veel pegels onder het voorwendsel dat ze helemaal perfect gemaakt zijn met een oog voor detail dat zijn weerga niet kent, zegt de Amerikaanse overheid doodleuk dat ze terug naar de tekentafel moeten. Cabeza de pija!

Het probleem van de Huayra zit ‘m volgens de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) in de accu. Die zou niet sterk genoeg zijn, waardoor de Huayra’s vaak niet willen starten of na het starten niet stationair blijven draaien. We kunnen ons indenken dat dit wat te maken heeft met de manier waarop de auto’s (niet) gebruikt worden, maar goed, volgens de NHTSA moet het aangepast worden. De Huayra bevindt zich hiermee overigens in goed gezelschap: eerder moest de Bugatti Chiron ook al op last van de NHTSA terug naar de dealer vanwege slecht gefabriceerde rugleuningen.

Het gaat in Amerika om zestien auto’s. Pagani werkt naar verluidt nog aan een fix. In het terugroepregister van de RDW vinden we nog niks terug over het probleem. Hoeft ook niet trouwens, want hoewel er ooit een rode Huayra bij een Nederlandse okkazieboer stond, zijn er momenteel geen Huayra’s geregistreerd op Nederlands kenteken. Maar goed, wellicht lees je dit bericht met een semi-verse baguette in de hand die je net even bent gaan halen met je Huayra in Monaco. In dat geval kan het waarschijnlijk geen kwaad even een belletje te plegen met Horacio om te vragen wanneer hij die sterkere accu’s verwacht af te hebben…



Image-Credit: rode Huayra gespot bij Thijs Timmermans via autojunk