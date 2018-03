Dit is de World Car of the Year 2018!

Herken jij 'm?

Volvo pakt dit jaar snoeihard de dubbel. Met de XC40 scoorden ze al de Europese auto van het jaar-titel en zojuist is bekend gemaakt dat Volvo dit jaar ook wereldkampioen is geworden. Niet met de XC40 overigens, maar met de iets grotere en mooiere XC60. Sowieso zijn de WCOTY’s over het algemeen wat spannender dan de zaaddodende gebakjes die geprefereerd worden door de relikwieën die gaan over de Europese COTY-verkiezing. De XC60 wordt als WCOTY de opvolger van de Mercedes C-Klasse (W205), Mazda MX-5 en Jaguar F-Pace, die in de drie voorgaande jaren met de hoogste eer aan de haal gingen.

Op weg naar de titel won de XC60 eerder dit jaar ook al een NACTOY (North American Car, Utility and Truck of the Year Awards) én scoorde de auto de hoogste score in EuroNCAP’s bots-bonanza. Jaja, collega @dizono had een vooruitziende blik toen hij twee jaar geleden schreef dat iedereen opeens een Volvo wil.

Volvo CEO Håkan Samuelsson is uiteraard in zijn nopjes met de prijs en liet deze woorden optekenen voor het nageslacht:

All I do is win win win no matter what

Got money on my mind I can never get enough

And every time I step up in the buildin’

Everybody hands go up

And they stay there

And they say yeah

And they stay there

Up down, up down, up down

‘Cause all I do is win win win

Geintje uiteraard. Hoewel dit episch zou zijn geweest en ongetwijfeld door Håkans hoofd schoot, hield hij het wat zakelijker en saaier:

I am pleased to see our company’s product investments paying off. We are up against some tough competition, but this award for the XC60 shows that Volvo has the right combination of design, connectivity and safety that appeals to customers across the world.

Waarvan akte. Loop jij ook al warm voor zo’n Volvo?