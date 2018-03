Horacio verkoopt nu Zonda’s voor twintig miljoen

Yep, twintig miljoen Euro. Per stuk.

Verrassing! Er komen nog drie Pagani Zonda’s. Het gaat Pagani economisch gezien voor de wind en Horacio wil dat graag zo houden. Daarom heeft hij een briljant plan bedacht om rijkaards geld uit de zak te kloppen.

De dekselse Argentijn maakt nog drie speciale Zonda’s, met unieke details die op geen andere Zonda’s te vinden zijn. De meest in het oog springende daarvan is het afgehakte voorruitje. Hoewel, er was toch eerder ook al een Zonda met deze voorruit? Enfin, hoe lang klanten hier echt van kunnen genieten, hangt af van hoe lang het duurt voordat ze op topsnelheid een bij in hun oog krijgen.

De peperdure Zonda’s hebben de naam HP Barchetta meegekregen. Voor de rest is er eigenlijk weinig over te vertellen. Pagani wil namelijk niet eens zeggen hoeveel pk’s de auto’s hebben. Waarschijnlijk gewoon 760, zoals de andere recente Zonda’s. Zou Horacio ooit nog de grijns van zijn gezicht krijgen na het verkopen van deze units?