Kjeld Nuis pakt record met hulp van Max Verstappen’s ex

Hoeveel blikjes Rode Stier zou Kjeld in zijn nek gegooid hebben voordat hij zijn top speed run deed?

We kennen Red Bull in Nederland als de ideale partner van Vodka broodheer van Max Verstappen, maar ook een andere snelle landgenoot wordt gesponsord door de energieblikkenfabrikant. Kjeld Nuis, in Pyeongchang nog goed voor twee gouden medailles, krijgt namelijk eveneens steun van Didi’s toko.

Zoals we weten houden de marketing-genieën van Red Bull wel van een stuntje op zijn tijd. Zodoende moest Kjeld vandaag opdraven in het Zweedse Lulea, om daar te proberen de snelste schaatser ooit te worden. Met wat hulp van Mikaela Ahlin-Kottulinsky, een Seat Ateca en wat bollebozen van de TU/e, deed de kersverse Ridder in de orde van Oranje Nassau een aanval op het record. En niet zonder resultaat!

Achter de Seat, die voor de gelegenheid voorzien was van een speciaal windscherm, bereikte Nuis namelijk een snelheid van maar liefst 93 kilometer per uur. De ridder te schaats ging daarmee dus net niet door de magische grens van 100 kilometer per uur heen, maar desalniettemin is 93 kilometer per uur best rap op schaatsen. Ter vergelijking: tijdens zijn normale races bereikt Nuis topsnelheden van iets boven de 60 kilometer per uur.

Check de foto’s van Kjeld en Mikaela’s hachelijke onderneming, in de gallery.