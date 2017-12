De Bugatti Chiron heeft slechte rugleuningen

Oh snap!

Merde! De Bugatti Chiron bewijst de Franse auto industrie weer geen goede dienst. De miljoenen kostende hypercar kampt namelijk met een fout in de rugleuningen. De Amerikaanse National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) verordonneert daarom 47 Chiron-eigenaren zich naar hun dealer te begeven, om een en ander na te laten kijken.

Kennelijk zijn een aantal beugels in de rugleuning verkeerd gelast, waardoor deze af kunnen breken. Volgens de glazenbolkijkers van de NHTSA zou dat eventueel kunnen leiden tot een plotselinge verandering in de zitpositie van de persoon achter het stuur. Niet echt fijn als je net met een kilometer of 400 per uur over de Afsluitdijk raast.

Dealers worden door de NHTSA morgen ingelicht over de exacte details van het probleem. Bugatti geeft aan nog niet bekend te zijn met horrorcrashes ten gevolge van het gebrekkige onderdeel. Desalniettemin Michel, als je meeleest, check het even na bij de dealer.