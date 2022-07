Sla je slag: Landmacht dumpt 28 G-klasses

Je moet alleen niet vies zijn van een beetje Chroom-6.

Een nieuwe G-klasse is voor de meeste mensen compleet onbereikbaar en sommige oude G-klasses van recente bouwjaren zijn dat ook nog steeds. Er zijn echter ook exemplaren die je voor een habbekrats op de kop kunt tikken. Er moet misschien nog wel wat aan verbouwd worden, maar daar leent een G-klasse zich juist uitstekend voor.

Als je op zoek bent naar een G-klasse om op te knappen kun je nu bij Domeinen je hart ophalen. Defensie dumpt namelijk een grote hoeveelheid legervoertuigen. Daar zitten een hoop DAF-vrachtwagens bij, maar ook 28 G-klasses.

Het gaat hoofdzakelijk om 290 GD’s, die gebouwd zijn tussen 1992 en 1997. De 2,9 liter diesel is goed voor 95 pk en 192 Nm aan koppel. Er zitten ook nog een paar 250 GD’s tussen, die slechts 154 Nm koppel. Met een gewicht van dik twee ton zijn deze auto’s niet vooruit te branden, maar dat mag de pret niet drukken.

De meeste exemplaren die nu op Domeinen staan zijn gewoon de hardtop-versies, hoewel er ook een paar open G-klasses bij zitten. Er zitten ook een drietal ambulances bij, met brancards en al.

Het gros van de ex-Landmacht G-klasses is zwaar verwaarloosd en vaak zijn ze ook niet meer compleet. Dit zijn dus echt opknappers, maar daar is de prijs ook naar als het goed is. Het gaat om de potentie. Als je handig genoeg bent kun je er een dikke off-roader van maken. Of een mooie camper.

Er zit nog wel een addertje onder het gras. In de verf zit mogelijk Chroom-6 verwerkt. Je weet wel, dat kankerverwekkende spul waar verschillende Defensie-medewerkers uiteindelijk aan zijn bezweken. Dit kan dus vrijkomen als je de verf gaat verwijderen. Nu is het vooral gevaarlijk bij langdurige blootstelling, maar toch iets om op te letten.

Online snuffelen tussen de ex-Landmacht G-klasses kan gelukkig geen kwaad. Dat kan dat op de website van Domeinen.