Opgelet, politie zoekt kidnapper met Mercedes ML [updated]

In Eersel werd zojuist een baby ontvreemd.

Drama deze ochtend in het Brabantse Eersel. Een vrouw liep daar de lokale Lidl uit met haar baby in een Maxi-Cosi. Op het moment dat ze het kindje in haar auto wilde installeren, werd ze echter verrast door een man die het zitje met baby en al door middel van enig geweld uit haar handen griste. De man ging er vervolgens vandoor, aldus Omroep Brabant.

De politie wil de lezing van enkele buurtbewoners over het incident niet bevestigen, maar heeft mensen wel opgeroepen ogen en oren open te houden voor een zwarte of blauwe Mercedes ML270 CDI met het kenteken 94-GK-PB:

Wij zijn een grote zoektocht begonnen naar een ontvoerde baby is #Eersel. Kind is vermoedelijk meegenomen in een donkere Mercedes ML 270 met het kenteken 94-GK-PB. Gebeurde op parkeerplaats bij de Lidl aan de Nieuwstraat. Zie je de auto? Bel direct 112! Meer info volgt!

Bezorgde burgers worden overigens verzocht niet zelf actie te ondernemen. De politie gaat ervan uit dat het incident te maken heeft met een conflict in de ‘relationele sfeer’.

UPDATE: inmiddels berichtten verschillende media dat de baby ontvoerd is door haar eigen ouders. De vrouw die bij de Lidl op pad was met het meisje blijkt de verzorger van de kleine spruit te zijn. De politie heeft ook deze foto’s naar buiten gebracht van het stel (Rowan Simons en Kim de Laat), hun baby (Hannah) en de Mercedes.

Image-Credit: plaatje van een ML van dezelfde generatie als de gezochte auto, ter illustratie