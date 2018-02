De ex van Afrojack, koop je op Autotrack!

De R8 vervolgt zijn tocht langs 's lands okkazieboeren.

Jaja, hij staat weer te koop hoor. We hebben het over de Audi R8 die ooit toebehoorde aan Afrojack en later aan Afrojack 2, beter bekend als Nicky Romero. Ooit draaiden we er zelf nog een paar rondjes mee op een vochtig Zandvoort, waar onze jas tussen zwoegsessies in een E36 coupé door zijn visie op droomauto’s en het leven gaf.

Maar waar Afrojack het toen nog had over de mogelijkheid dat ‘alles over vijf jaar op zou kunnen zijn’, gaat de DJ nog altijd als een speer. Dat is ook te zien aan zijn wagenpark, want de R8 heeft al een paar puike opvolgers gehad. Sterker nog, waar de troubadour destijds nog droomde van een Veyron, is/wordt hij inmiddels samen met Joene van de Berg co-eigenaar van een heuse Bugatti Chiron.

Dit alles betekent echter wel dat de R8 achtergelaten is op de weg naar nog meer succes. Een triestig lot dat dus zelfs dit soort dikbolides kan treffen. Het doet denken aan de gevleugelde quote Show me a beautiful woman and I’ll show you a guy that’s tired of her shit, die soms ook net wat anders gequoot wordt op de webz.

We zagen de auto in het verleden al staan bij van den Akker en meer recentelijk bij Breedveld. Zoals @ricardo ooit scherp opmerkte was de auto af en toe wel in andere kleuren gehuld, daar deze ‘meer wraps gezien heeft dan een Mexicaanse chef-kok’. Mooi.

Inmiddels is de auto terechtgekomen bij Audi Centrum Rotterdam, waar de vraagprijs 87.950 Euro bedraagt. Dat is overigens net ietsje meer dan de auto in 2016 nog moest opleveren. Dit toont maar weer aan dat de beste keuze om goedkoop te rijden tegenwoordig geen A-segmenter is, maar een exoot die niet afschrijft. Overigens staat de auto geadverteerd met 525 pk, maar uit betrouwbare bron kunnen wij je melden dat de V10 gekieteld is en stiekem 575 paarden heeft. Tenzij iemand ‘m in de tussentijd weer teruggetuned heeft natuurlijk…