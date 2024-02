Opgepast: achter je oor krabben in de auto kan je €420 kosten

De ‘slimme’ camera’s die kunnen zien of jij aan het bellen bent blijken helaas niet onfeilbaar te zijn.

Een van de ergste verkeersovertredingen die je kunt begaan is een telefoon vasthouden. Dat is in ieder geval een van de dingen waar de hoogste boete op staat. Daarom is het heel lullig als je hiervoor onterecht een boete op de mat krijgt.

Dit komt voor, zo blijkt. Een zekere Tim kreeg namelijk een dikke prent nadat hij aan zijn hoofd krabde. Dat vertelt hij tegenover RTL Nieuws. Hij kreeg opeens een boete omdat hij zijn telefoon vastgehouden zou hebben, maar hij was zich van geen kwaad bewust.

Nadat hij de flitsfoto had opgevraagd bleek dat hij alleen even aan zijn gezicht aan het krabben was. Toegegeven: het lijkt net alsof hij aan het bellen is, dus op zich is het niet gek dat de slimme camera hierop aansloeg. Er vindt echter ook altijd een menselijke controle plaats, maar daar is de foto dus ook doorheen geglipt.

Tim had nog geluk bij een ongeluk dat dit incident in november plaatsvond, want toen was de boete nog ‘maar’ €389. Inmiddels ben je €420 kwijt als je met je telefoon aan je oor (of in je handen) gesnapt wordt.

Uiteraard heeft Tim bezwaar gemaakt tegen de boete, maar hij heeft nog geen uitsluitsel gekregen. Het kan namelijk vrij lang duren voordat je iets terug hoort: tot een half jaar. Tim ziet zijn aangetekende bezwaar echter met vertrouwen tegemoet.

Hij werkt trouwens stomtoevallig met algoritmes, dus hij weet wel hoe het systeem van de politie ongeveer te werk gaat. Op zijn blog schrijft hij dat het algoritme waarschijnlijk geen (of te weinig) foto’s heeft van mensen die zónder telefoon aan hun oor zitten. Wellicht dat de politie daar nog wat mee kan. Kun jij straks zonder zorgen achter je oor krabben in de auto.