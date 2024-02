Eerste dag F1 wintertest: Max wordt weer kampioen!

Drie keer raden wie de snelste was tijdens de eerste testdag van 2024…

Collega @willem trapte het F1-seizoen vanochtend al af met alle ins en outs van de F1 wintertests. De eerste testdag zit er inmiddels op, dus we kunnen alvast voorbarige conclusies gaan trekken over wie dit jaar de Formule 1-wereldkampioen wordt. Het kan zijn dat je niet de hele dag aan de tv zat gekluisterd, dus we geven ook even een korte samenvatting van de dag.

Ochtendsessie

De eerste rijder die de baan opkwam was George Russell. Hij zat vandaag de hele dag in de auto en niet Hamilton, maar daar moeten we verder geen conclusies aan verbinden. Dat was vorig jaar namelijk ook het geval. Het was al vrij snel ‘business as usual’, want het was Max Verstappen die de snelste tijden noteerde in de ochtendsessie, gevolgd door Charles Leclerc in de Ferrari SF-24. Alonso deed ook weer lekker mee, ongetwijfeld tot groot genoegen van de fans.

De gele vlag moest één keer te voorschijn komen, voor Alexander Albon. Hij was genoodzaakt zijn Williams langs de baan tot stilstand te brengen. Later bleek het om een issue met de brandstofpomp te gaan. Verder verliep de eerste testsessie voorspoedig.

De ogen waren vooral gericht op Mercedes, want die heeft veel veranderingen doorgevoerd. Vooralsnog was het even zoeken voor Toto en co, want de auto van Russell moest veel tijd doorbrengen in de pitbox. Daardoor was de sessie niet zo productief als Mercedes wellicht gehoopt had. Russell zette uiteindelijk nog een zesde tijd neer, achter Yuki en Piastri.

De top 10 van de ochtendsessie zag er als volgt uit:

Max Verstappen Charles Leclerc Fernando Alonso Oscar Piastri Yuki Tsunoda George Russell Valtteri Bottas Alexander Albon Esteban Ocon Kevin Magnussen

Middagsessie

In de middagsessie vond er een stoelendans plaats, zodat ook de andere coureurs in actie konden komen. Onder hen waren Norris, Sainz, Ricciardo en Stroll. Alleen Hamilton en Perez moesten nog even rustig op hun beurt wachten. Die zullen morgen pas in actie komen.

Na het incident met Albon in de ochtend hoefden er in de middagsessie geen vlaggen tevoorschijn gehaald worden. Max Verstappen ging als een raket en legde de meeste rondjes af van iedereen (124). Het is geen kwalificatie, maar we moeten het toch even vermelden: zijn snelste tijd was dik een seconde sneller dan die van de rest.

Verder valt RB (dat lijkt de roepnaam te worden van Visa Cash Racing Bulls) op. Waar het team vorig jaar in de achterhoede bungelde zetten nu zowel Tsunoda als Ricciardo nette tijden neer. De Racing Bulls moeten we dus in de gaten houden.

De top 10 van de middagsessie zag er als volgt uit:

Max Verstappen (1:31.344) Lando Norris (1:32.484) Carlos Sainz (1:32.584) Daniel Ricciardo (1:32.584) Pierre Gasly (1:32.805) Lance Stroll (1:33.007) Charles Leclerc (1.33.247) Fernando Alonso (1.33.385) Oscar Piastri (1.33.658) Zhou Guanyou (1.33.871)

We weten het: de tijden van de eerste testdag zeggen nog niks, bla, bla, bla… Maar alles wijst erop dat Red Bull (of in ieder geval Max) weer dominant is. We roepen Max Verstappen dus bij deze alvast uit tot wereldkampioen van 2024!