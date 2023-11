Opgepast: parkeer je auto deze maand niet in Amsterdam!

Als je deze maand je auto in Amsterdam parkeert heb je de grootste kans dat er ingebroken wordt.

December is de maand van het geven, maar november is de maand van het nemen. Dit is namelijk de maand waarin het dievengilde het meest actief is en de meest auto-inbraken pleegt. Je bent dus bij deze gewaarschuwd. Als het nog niet te laat is.

Meer inbraken

Het inbrekersgilde is sowieso erg actief dit jaar, want er zijn tot en met november al 35.380 auto-inbraken gepleegd. Dat zijn er 715 meer in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dit blijkt uit onderzoek van Independer, die cijfers van de politie en het CBS heeft geraadpleegd.

Hoogseizoen

We zitten momenteel in het hoogseizoen van de inbraken, want in oktober en november vinden verreweg de meeste auto-inbraken plaats. Dat was in ieder geval voorgaande jaren zo. Voor het volledige plaatje had Independer eigenlijk nog even moeten wachten met hun onderzoek. Aan de andere kant: dan konden we jullie niet waarschuwen.

Gemeentes met meeste inbraken

In het onderzoek is ook nog gekeken waar nu de meest inbraken plaatsvinden. Je raadt het al: dat is in Amsterdam. Deze gemeente staat met stip op nummer 1, met 21,6 inbraken per 1.000 auto’s. Op de tweede plaats staat Utrecht, met 16,5 inbraken, op de voet gevolgd door Rotterdam, met 16,2 inbraken.

De top 10 gemeentes waar in 2023 de meeste auto-inbraken waren ziet er als volgt uit:

Amsterdam: 21,6 inbraken (per 1.000 auto’s) Utrecht: 16,5 inbraken Rotterdam: 16,2 inbraken Eindhoven: 14,5 inbraken Schiedam: 14,1 inbraken Laren: 9,5 inbraken IJsselstein: 9,3 inbraken Ouder-Amstel: 8,8 inbraken Nieuwegein: 8,8 inbraken Den Haag: 8,1 uitbraken

IJsselstein verdient nog een speciale vermelding, want hier zijn de inbraken dit jaar door het dak gegaan. Waar er in 2022 nog 53 inbraken waren in de periode januari-oktober, waren dat er nu 144. Dat is bijna een verdrievoudiging. In de gemeentes Goirle en Gouda zijn de inbraken eveneens flink gestegen, maar niet genoeg om in de top 10 te belanden.

Minste inbraken

Om op een positieve noot te eindigen: er zijn natuurlijk ook delen van Nederland waar je minder te vrezen hebt. Het aantal auto-inbraken is Friesland het laagst, met 0,7 inbraken per 1.000 auto’s. In Zeeland wordt er slechts bij 1 op de 1.000 auto’s ingebroken. Als zuinige Zeeuw hoef je dus geen WA+ verzekering af te sluiten, dat scheelt weer.

Bron: Independer

Foto: Porsche 911 Dakar in Amsterdam, gespot door @woutersleyffers