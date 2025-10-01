Opgepast: koop NIET deze levensgevaarlijke kinderzitjes

Er zijn twee kinderzitjes keihard door de mand gevallen bij de laatste test van de ANWB.

Kinderzitjes, het is geen onderwerp waar we wekelijks over schrijven hier op Autoblog. Toch gaan we het hier vandaag even over hebben. Er zijn namelijk kinderzitjes die je beter niet kunt kopen, als je kind je lief is.

Een kinderzitje koop je vanwege de veiligheid, maar uit de nieuwste test van de ANWB blijkt dat twee autostoeltjes uit de test helemaal niet veilig zijn. Tijdens de botsproef kwamen de zitjes los en vloog het dummykind door de auto.

De volledige test wordt pas eind oktober gepubliceerd, maar de ANWB acht de stoeltjes dusdanig gevaarlijk dat ze mensen alvast willen waarschuwen. Het gaat om de Chipolino Olympus i-Size en de Reecle 360. Die moet je dus niet kopen.

Wat gebeurt er precies? Bij de crashtest breekt de zitting los van de basis. Bij de Reecle zit de top-tether (gordel aan de bovenkant) nog wel vast, maar het kind slingert alle kanten op. “Het risico is groot dat het kind tegen de autodeur of de voorstoel van de auto botst en ernstig letsel oploopt,” aldus de ANWB.

Je vraagt je misschien af: als deze stoeltjes zo gevaarlijk zijn, waarom mogen ze dan verkocht worden? Nou, de zitjes voldoen gewoon aan de wettelijke eisen. De crashtest van de ANWB is echter zwaarder, op vergelijkbaar niveau met de EuroNCAP. En dan vallen deze zitjes dus door de mand.

Omdat de stoeltjes gewoon goedgekeurd zijn kun je ze niet retourneren als je ze toevallig aangeschaft hebt. Maar toch is het raadzaam om een ander kinderzitje te kopen.