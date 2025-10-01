Opgepast: koop NIET deze levensgevaarlijke kinderzitjes

Er zijn twee kinderzitjes keihard door de mand gevallen bij de laatste test van de ANWB.
Kinderzitjes, het is geen onderwerp waar we wekelijks over schrijven hier op Autoblog. Toch gaan we het hier vandaag even over hebben. Er zijn namelijk kinderzitjes die je beter niet kunt kopen, als je kind je lief is.
Een kinderzitje koop je vanwege de veiligheid, maar uit de nieuwste test van de ANWB blijkt dat twee autostoeltjes uit de test helemaal niet veilig zijn. Tijdens de botsproef kwamen de zitjes los en vloog het dummykind door de auto.
De volledige test wordt pas eind oktober gepubliceerd, maar de ANWB acht de stoeltjes dusdanig gevaarlijk dat ze mensen alvast willen waarschuwen. Het gaat om de Chipolino Olympus i-Size en de Reecle 360. Die moet je dus niet kopen.
Wat gebeurt er precies? Bij de crashtest breekt de zitting los van de basis. Bij de Reecle zit de top-tether (gordel aan de bovenkant) nog wel vast, maar het kind slingert alle kanten op. “Het risico is groot dat het kind tegen de autodeur of de voorstoel van de auto botst en ernstig letsel oploopt,” aldus de ANWB.
Je vraagt je misschien af: als deze stoeltjes zo gevaarlijk zijn, waarom mogen ze dan verkocht worden? Nou, de zitjes voldoen gewoon aan de wettelijke eisen. De crashtest van de ANWB is echter zwaarder, op vergelijkbaar niveau met de EuroNCAP. En dan vallen deze zitjes dus door de mand.
Omdat de stoeltjes gewoon goedgekeurd zijn kun je ze niet retourneren als je ze toevallig aangeschaft hebt. Maar toch is het raadzaam om een ander kinderzitje te kopen.
Reacties
gilettelubbers zegt
‘De zitjes voldoen gewoon aan de wettelijke eisen’. En tegelijkertijd hebben we achterlijke wettelijke eisen in nieuwe auto’s zoals het verplicht hebben van een achteruitrijcamera en die kloten piepjes als je 1km/h te hard gaat. Volgens mij gaat ergens iets mis
Joris24 zegt
Dat is al een tijdje zo. Als ik met mijn mistlampen aan rijd krijg ik een boete, maar ongeveer de helft van de tesla’s (met name die model Y) hebben zulke diffuse en kansloos afgestelde koplampen dat ze dwars door je ziel snijden als ze achter je of je tegenmoet rijden in het donker en dat is allemaal prima volgens de wetgever. Tot een jaar of 5-6 geleden klapte ik nooit m’n spiegel weg omdat auto’s me verblindden op de snelweg, maar nu is het schering en inslag met die geknepen led koplampen die zo goedkoop mogelijk zo veel mogelijk licht moeten geven. Hebben overigens wel meer SUV’s last van, ook de nieuwe BMW’s, mazda XC30 en een aantal modellen van audi met ‘dynamische’ verlichting schijnen op ooghoogte knetterfel door je hele zichtveld. Goed, zo ver mijn ochtendazijn die helemaal niks te maken heeft met kinderzitjes maar wel met de selectieve toetsing aan autoveiligheidsaspecten van onze wetgever.
Robert zegt
Ik deel je frustraties in dezen volkomen. Het valt mij op nu het weer donker wordt tijdens het woon-werkverkeer: de binnenspiegel is bijna continue gedimd.
On topic: mijn kinderen zijn inmiddels volwassen, maar ook 20 jaar geleden waren er al waarschuwingen over onveilige kinderzitjes in de auto; blijkbaar heeft de productontwikkeling op dit vlak in al die tijd weinig prioriteit gehad.
mattr zegt
Tesla koplampen zijn idd gewoon knaak. Die foute afstelling zorgt overigens bij de APK voor afkeuring, en dat is ook een van de hoofdredenen dat Tesla’s slecht scoren in de APK statistieken (samen met versleten banden en draagarmen)
RUBERG zegt
Als u weinig om uw kinderen geeft, gewoon kopen!
ouwedibbes83 zegt
Ja, dat snap ik ook niet. Deze zitjes hadden niet op de markt mogen verschijnen met goedkeuring. Als fabrikant is je naam nu ook besmet met zo’n matig product.
ghengiskhan zegt
Dank voor de tip, ik zal ze niet kopen.
Dat mijn kinderen (24, 22 en 18) er niet meer in passen heeft daar eerlijkheidshalve wel iets mee te maken.
Dutchdriftking zegt
Bij kinderstoeltjes is het net als autobanden, als je er geen verstand van hebt dan gewoon iets van een merk wat je kent. Ja je betaald er voor, maar het is nu niet bepaald iets waarop je wilt bezuinigen.
Rudy zegt
Is er een link in de test? Want ik ben in de markt voor de volgende kinderstoel (>15 maanden)
machielvdd zegt
De volledige test wordt pas eind oktober gepubliceerd