Het luxe broertje van de Ioniq 5 N komt eraan!

Potentieel ook naar Nederland.

Je kunt zeggen wat je wil, maar Hyundai heeft met de Ioniq 5 N écht hun best gedaan om een leuke EV neer te zetten. En dat is nog aardig goed gelukt ook. Zelfs het neppe motorgeluid en de neppe schakelmomenten zijn stiekem best leuk.

De Ioniq 5 N heeft al een broertje in de vorm van de EV6 GT, die sinds de facelift ook de foefjes van de Ioniq heeft. Er komt echter binnenkort nog een broertje bij: de Genesis GV60 Magma. Dit wordt het allereerste performance model van Genesis.

We maakten begin vorig jaar al kennis met het Magma-label, dat gelanceerd werd met een reeks concept cars. Een daarvan nadert nu de productie. Genesis laat weten dat ze in de laatste testfase zitten.

Ze delen ook alvast een plaatje van een gecamoufleerde Genesis GV60 Magma. Daaruit kunnen we afleiden dat de productieauto heel weinig afwijkt van de bovenstaande concept car. De spoiler, de agressieve voorbumper en de brede wielkasten halen allemaal het productiestadium. Ongetwijfeld ook de oranje kleur, want dat is de huiskleur van Magma.

Het uiterlijk is dus bekend, maar de technische details nog niet. De gewone GV60 deelt zijn basis met de Ioniq 5, dus het ligt voor de hand dat deze Magma gebaseerd is op de Ioniq 5 N. We kunnen dus rekenen op minstens 650 pk, verdeeld over alle vier de wielen.

De Genesis GV60 Magma wordt nog dit jaar onthuld. Of ‘ie ook naar Nederland komt? Op dit moment is het merk nog niet actief in Nederland, maar daar komt volgend jaar verandering in. De gewone GV60 wordt sowieso leverbaar in ons land, dus het zou zomaar kunnen dat deze Magma ook onze kant op komt. Het zal wel een peperdure auto worden, want de Ioniq 5 N kost al 74 mille. En die is niet eens premium.