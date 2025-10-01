In dit EU-land kun je een nieuwe Dacia Spring krijgen voor €3.900!

Een elektrische auto voor de prijs van een elektrische fiets, het kan echt.
De Dacia Spring is een van de goedkoopste EV’s van Nederland, maar je betaalt alsnog €18.900. Voor dat geld krijg je heel weinig auto. Het kan echter een stuk goedkoper. In Italië kun je nu voor het luttele bedrag van €3.900 (!) een gloednieuwe Dacia Spring kopen.
Oké, er zitten wel wat voorwaarden aan. Je moet namelijk een oude Euro 5-auto inleveren om in aanmerking te komen voor een sloopregeling. De maximale korting geldt alleen voor gezinnen met een inkomen van minder dan €30.000. In dat geval kun je €11.000 korting krijgen.
Een Dacia Spring kost normaal €17.900 in Italië, dus dan kom je uit op €6.900. Dat is al een serieuze korting, maar Dacia biedt zelf óók nog eens €3.000 sloopkorting. Zo kom je uit op een spotprijs van €3.900.
Je moet dus wel een auto naar de sloop brengen, en die auto is natuurlijk ook nog wat waard. Er zijn echter genoeg Euro 5-auto’s die hooguit een paar duizend euro waard zijn. Dus ja, dan loont het wel om deze te laten slopen in ruil voor €14.000 korting.
Of je nu echt gelukkig wordt van een Dacia Spring is de vraag. De goedkoopste uitvoering – daar hebben we het over – is met 44 pk de minst krachtige auto op de markt. En de WLTP-range van 220 kilometer is ook behoorlijk achterhaald. Maar hé, voor €3.900 kun je niet klagen.
Bron: Automotive News Europe
Reacties
Dutchdriftking zegt
Moet je hiervoor een Italiaan zijn? Anders rij ik de euro 5 Panda naar Italië en regelen we dit. Die staat op naam van mijn vrouw, en ze werkt parttime….
mark_mulder zegt
Wel even een weekje vrij nemen dan als je met 44pk terug moet rijden vanuit Italie. En in de alpen uitkijken dat je niet ergens een klimmetje moet maken want dan wordt je links en rechts zelfs door de campers en caravans nog ingehaald.
Bas Leesberg zegt
Uit eigen ervaring kan ik melden dat het al uitkijken is met een 60 pk sterke Ford Fiesta met 1.2 Duratec in de Alpen…
ty5550 zegt
Ik zou meer wakker liggen van de kleine batterij. Een wltp van 230 km gaat je waarschijnlijk max 150 km rijbereik opleveren op de autosnelweg als je steeds laadt tot 80% (en dan ben ik optimistisch denk ik). En dan weer 40 minuten laden..
Robert zegt
Voor het woon-werkverkeer zal 220 km WLTP (140-150 km effectief?) meer dan voldoende zijn, als je ’s nachts thuis kunt opladen. De vraag is wel of je bijvoorbeeld ook regelmatig met het hele gezin op stap wil. Net zoals bijv. bij onze Oosterburen kijkt men ook in Italië niet gek op om twee tot drie uur in de auto te zitten voor familiebezoek. Als je dan onderweg telkens (traag!) moet bijladen dan
loont het misschienlijkt het toch zinvoller om eens te kijken naar een EV met een groter bereik – en meer binnenruimte.
Maar ja, aan de andere kant: minder dan 4 mille voor een nieuwe EV, dan kun je toch ook niet al te kritisch zijn hè.
kilum zegt
Gezinnen die minder verdienen dan 30K? Ik zou niet weten hoe die mensen rond moeten komen. Maar ik denk dat het voor die mensen zelfs lastig is 3900 euro op te hoesten. Vraag me af of zo’n regeling echt gaat werken.