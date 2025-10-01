Autoblog.nl

In dit EU-land kun je een nieuwe Dacia Spring krijgen voor €3.900!

Auteur: , gepost om 6 Reacties

Een elektrische auto voor de prijs van een elektrische fiets, het kan echt.

De Dacia Spring is een van de goedkoopste EV’s van Nederland, maar je betaalt alsnog €18.900. Voor dat geld krijg je heel weinig auto. Het kan echter een stuk goedkoper. In Italië kun je nu voor het luttele bedrag van €3.900 (!) een gloednieuwe Dacia Spring kopen.

Oké, er zitten wel wat voorwaarden aan. Je moet namelijk een oude Euro 5-auto inleveren om in aanmerking te komen voor een sloopregeling. De maximale korting geldt alleen voor gezinnen met een inkomen van minder dan €30.000. In dat geval kun je €11.000 korting krijgen.

Een Dacia Spring kost normaal €17.900 in Italië, dus dan kom je uit op €6.900. Dat is al een serieuze korting, maar Dacia biedt zelf óók nog eens €3.000 sloopkorting. Zo kom je uit op een spotprijs van €3.900.

Je moet dus wel een auto naar de sloop brengen, en die auto is natuurlijk ook nog wat waard. Er zijn echter genoeg Euro 5-auto’s die hooguit een paar duizend euro waard zijn. Dus ja, dan loont het wel om deze te laten slopen in ruil voor €14.000 korting.

Of je nu echt gelukkig wordt van een Dacia Spring is de vraag. De goedkoopste uitvoering – daar hebben we het over – is met 44 pk de minst krachtige auto op de markt. En de WLTP-range van 220 kilometer is ook behoorlijk achterhaald. Maar hé, voor €3.900 kun je niet klagen.

Bron: Automotive News Europe

Ook interessant!

Nieuwste artikelen

Lees Interacties

Reacties

  2. Robert zegt

    Voor het woon-werkverkeer zal 220 km WLTP (140-150 km effectief?) meer dan voldoende zijn, als je ’s nachts thuis kunt opladen. De vraag is wel of je bijvoorbeeld ook regelmatig met het hele gezin op stap wil. Net zoals bijv. bij onze Oosterburen kijkt men ook in Italië niet gek op om twee tot drie uur in de auto te zitten voor familiebezoek. Als je dan onderweg telkens (traag!) moet bijladen dan loont het misschien lijkt het toch zinvoller om eens te kijken naar een EV met een groter bereik – en meer binnenruimte.

    Maar ja, aan de andere kant: minder dan 4 mille voor een nieuwe EV, dan kun je toch ook niet al te kritisch zijn hè.

  3. kilum zegt

    Gezinnen die minder verdienen dan 30K? Ik zou niet weten hoe die mensen rond moeten komen. Maar ik denk dat het voor die mensen zelfs lastig is 3900 euro op te hoesten. Vraag me af of zo’n regeling echt gaat werken.

Geef een reactie

Autoblog

Merken