In dit EU-land kun je een nieuwe Dacia Spring krijgen voor €3.900!

Een elektrische auto voor de prijs van een elektrische fiets, het kan echt.

De Dacia Spring is een van de goedkoopste EV’s van Nederland, maar je betaalt alsnog €18.900. Voor dat geld krijg je heel weinig auto. Het kan echter een stuk goedkoper. In Italië kun je nu voor het luttele bedrag van €3.900 (!) een gloednieuwe Dacia Spring kopen.

Oké, er zitten wel wat voorwaarden aan. Je moet namelijk een oude Euro 5-auto inleveren om in aanmerking te komen voor een sloopregeling. De maximale korting geldt alleen voor gezinnen met een inkomen van minder dan €30.000. In dat geval kun je €11.000 korting krijgen.

Een Dacia Spring kost normaal €17.900 in Italië, dus dan kom je uit op €6.900. Dat is al een serieuze korting, maar Dacia biedt zelf óók nog eens €3.000 sloopkorting. Zo kom je uit op een spotprijs van €3.900.

Je moet dus wel een auto naar de sloop brengen, en die auto is natuurlijk ook nog wat waard. Er zijn echter genoeg Euro 5-auto’s die hooguit een paar duizend euro waard zijn. Dus ja, dan loont het wel om deze te laten slopen in ruil voor €14.000 korting.

Of je nu echt gelukkig wordt van een Dacia Spring is de vraag. De goedkoopste uitvoering – daar hebben we het over – is met 44 pk de minst krachtige auto op de markt. En de WLTP-range van 220 kilometer is ook behoorlijk achterhaald. Maar hé, voor €3.900 kun je niet klagen.

Bron: Automotive News Europe