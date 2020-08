Opluchting: Ferrari Roma blijft lekker ‘puristisch’

Je kunt opgelucht ademhalen als je dacht dat Ferrari’s plannen met hybride motoren ook de lekker ‘puristische’ Roma en Portofino omvatten.

Ondergetekende was aangewezen als degene die de eerste persinfo van de Ferrari Roma zou schrijven. Het zou gaan om een coupéversie van de Portofino, waardoor er niet zo veel bijzonders mee zou zijn. Maar dat was het wel: de Roma sloeg, in ieder geval bij mij, in als een bom. Wat een schitterend mooie auto! In een donkere kleur met vijfspaaks velgen en gele remklauwen mag die hier zo voor de deur.

Nieuw oud design

De reden is natuurlijk een modern jasje met allerlei knipogen naar vorige Ferrari-designs. Dat gebundeld in een auto die wat wegheeft van de eveneens prachtige Ferrari 365 GTB/4 en voilà: een design wat Ferrari op zijn Rooms ‘La Nuova Dolce Vita‘ noemt. Het nieuwe goede leven. Je begrijpt wel dat de Roma onthuld werd vóór 2020.

Bekende specs

Onder de koets zit trouwens weinig verrassends. Daar zit dan ook het hele ‘coupé-Portofino’ verhaal hem in. Net als de Portofino is het de instapper van Ferrari, met dezelfde 3.9 liter V8 en slechts een paar pk meer. De Roma is een coupé en heeft een nieuwer interieur. Maar verder is het een vrij universele auto qua prestaties en specs. Deze motor zat en zit met meer pk ook in de California T, GTC4Lusso T, 488 GTB, 488 Pista, F8 Tributo, SF90 Stradale en wordt waarschijnlijk de basis voor de Purosangue SUV. Sterker nog: op de GTC4Lusso, 812 Superfast en 812 GTS na is het hele Ferrari-portfolio voorzien van deze motor.

Meer

Ferrari wil dan ook meer met deze motor. In de SF90 Stradale is hij bijvoorbeeld al voorzien van een plug-in hybride-systeem wat de auto 1.000 pk geeft. De vervanger voor de F8 Tributo zou naar verluidt ook een standje hoger komen te staan door middel van hybridekracht. Allemaal rondom diezelfde motor. Bovendien is Ferrari van plan om de komende vijf jaar een ‘McLarentje te doen’ en heel veel modellen de wereld in schieten in rap tempo. Een Ferrari Portofino en Roma met hybride tierelantijnen zouden hier zo in passen. Krachtiger, dat wel, maar is dat niet nét te veel heiligschennis? Of volkomen terecht?

Geen hybride Roma

Wat je er ook van vindt: waar is het in ieder geval niet. Autocar kan bevestigen vanuit binnenin Ferrari dat de Roma en Portofino bespaard blijven van hun hybride ongein. Een grotere motor zit sowieso niet in het verschiet dus voor de komende paar jaren zijn de specs van de Portofino en Roma wat we nu zien van het tweetal.

Puristisch

En zo blijft de bloedmooie Ferrari Roma voorzien van een blok zoals den ouden dage en wordt het geen hybride. Wel met turbo’s, maar goed, je kan niet alles hebben. Wij vinden het puristisch zat. Over die hybride gesproken: Ferrari is ook driftig aan het testen met een V6 hybride, naar verluidt. De mule is een 488 GTB, maar wie weet of die nog ergens in verschijnt.