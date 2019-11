Ferrari slaat nieuwe richting in met de kersverse Roma

Een Ferrari als nooit tevoren met 620 pk.

Ferrari, toch wel een beetje zo’n merk waar je niet omheen kan in de auto-industrie. Wat ze ook doen, de naam Ferrari laat zich maar al te graag associëren met het begrip supercar en andersom. Zo’n fenomeen worden als het merk uit Maranello is een moeilijke opgave. Toch lijkt Ferrari af en toe een beetje achter de feiten aan te huppelen. Door de komst van merken als McLaren, moet Ferrari uniek blijven.

Eén van de dingen waar Ferrari uniek in is, is herkenbare styling én Italiaanse flair en emozione. Die zaken komen op papier goed samen bij de nieuwe Roma, die zoals verwacht zojuist gepresenteerd werd. La Nuova Dolce Vita, zo noemt Ferrari het. Die spreuk wordt in Italië vaak gebruikt om het goede leven aan te duiden. Het goede leven bevat dus kennelijk een Ferrari-GT met een dikke motor. In ieder geval het nieuwe goede leven.

De nieuwe weg die Ferrari wil inslaan is dan ook op het gebied van design. Hij heet Roma omdat de auto een lofzang is naar het zorgeloze leven in Rome in de jaren ’50 en ’60. Maar dan dus vertaald in een gloednieuw ontwerp wat op deze mini-812 prijkt. En dat blijkt: niet alleen de koets lijkt op niks wat Ferrari ooit heeft gebouwd, ook het interieur is compleet op de schop gegaan. Het resultaat is voor de meeste even wennen, want je moet goed je best doen om de vaste Ferrari-details te herkennen. De koplampen hebben iets weg van de SF90, de velgen en diffusor herkennen we ook nog wel.

In het interieur is het enige wat we herkennen het stuurwiel met Manettino-switch, het knopje waarmee je de rijmodi selecteert. Maar verder is het interieur volledig nieuw met tevens hagelnieuwe techniek. Wat direct opvalt is dat het tweekleurige leer gescheiden wordt door een lijn die van links naar rechts gaat, en een boog maakt op het dashboard. Dit geldt voor beide zitplaatsen: erg fraai. Er is dus sprake van een tweezitter (Ferrari noemt het een ‘2+’) die allebei in luxe verkeren. De bestuurder staart tussen zijn stuur naar een gloednieuw volledig digitaal scherm. Ferrari heeft al een tijdje een tellerblok gehad met multimedia naast de centrale toerenteller, maar nu is alles digitaal. Ook dus de centrale toerenteller. Een flinke stap om te maken, maar in deze wereld waar schermen een grote rol spelen wel logisch.

Het compleet nieuwe stuur bevat wederom alle bedieningen voor richtingaanwijzers, verlichting, ruitenwissers et cetera, maar de knopjes zijn compleet nieuw. Aan de passagierskant vinden we wederom het multifunctionele scherm voor de passagier (waarop diverse info getoond of gespiegeld kan worden vanuit het centrale scherm), dit keer groter dan ooit. En ten slotte het belangrijkste: het gloednieuwe infotainmentscherm wat nu de plaats inneemt van zowat alle bediening. Hij staat rechtop zoals een smartphone. Wat ons betreft een heel gaaf ontwerp.

Technisch is de verrassing minder groot. De auto vervult de rol van een Portofino met een vast dak. Daarom heeft de Roma dezelfde aandrijflijn: een 3.9 liter V8 met twee turbo’s. In de Roma levert hij 620 pk bij 7.500 toeren en 760 Nm bij 5.750 toeren. Wat wel nieuw is, is de achttraps automaat met dubbele koppeling die de Roma meekrijgt. Deze komt uit de SF90 Stradale. De combinatie van de twee is goed voor een sprinttijd naar de 100 km/u in 3,4 seconden. Naar de 200 km/u vanuit stilstand is gepiept in 9,3 seconden. De 4,6 meter lange coupé weegt 1.472 kg.

Ferrari’s gamma is groter dan ooit en deze Roma wordt één van de belangrijkere nieuwe modellen. Van de Portofino uitgaande wordt het een relatief goedkope Ferrari, die de onderkant van het assortiment aanvult. Hij zit dus onder de F8, 812 Superfast (en GTS) en SF90. Prijzen en beschikbaarheid worden spoedig bekend gemaakt.