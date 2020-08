Aurus Komendant is de Cullinan uit Rusland

Er zijn wat patent foto’s tevoorschijn gekomen van de Aurus Komendant, een enorm luxe SUV uit Rusland en tevens een volgende in een serie.

Als je het hebt over de Russische auto-industrie, dan denk je waarschijnlijk direct aan van alles eindigend op ‘AZ’ en natuurlijk Lada. Auto’s die passen bij het communistische ideaal, laten we het even zo zeggen. Goedkoop, maar het is dan ook vrij weinig. Plus de klassieke uitmelk-strategie, waar de Lada 2107 bijvoorbeeld gewoon nog zo goed als een Fiat 125 is. Van tig jaar geleden.

Presidentieel

Maar wie daar allemaal niet over hoeven na te denken zijn de mensen aan de macht. Rusland is namelijk bezig met een opmars in presidentiële luxeauto’s. Alle resultaten van de inspanningen zijn te vinden onder de merknaam Aurus. De Senat (sedan) en Arsenal (busje) zijn al in de omloop en ingezet om Poetin en consorten van vervoer te voorzien.

Nummer drie (en vier)

In een vergelijkbare designtaal is daar nu deel drie. De Aurus Komendant is, u ziet het juist, een grote SUV. We krijgen er een beetje een ‘Cullinan meets Genesis GV80’-gevoel bij. Lekker hoge zit en luxe volop, zo lijkt het.

De foto’s zijn nog patentfoto’s (geen officieel beeldmateriaal vooralsnog) van Rospatent. Toch krijgen we een goed beeld van de Aurus Komendant in al zijn glorie. Als de aandrijflijn overeenkomt met de Senat (en volgens Carscoops is dat het geval) gaat het om een hybride 4.4 liter V8 met net geen 600 pk. Dat tezamen met een negentraps automaat en natuurlijk vierwielaandrijving. Dit alles klinkt alsof het van Duitse makelij komt. Als het ligt aan wat we al kennen wordt de Aurus Komendant een presidentieel speeltje, maar niet exclusief voor het Kremlin. De Senat is/wordt namelijk ook te bestellen voor stervelingen.

Motorfiets

En wat is er handig in een presidentieel konvooi? Een escortemotor. Ook daarvoor werd patent aangevraagd inclusief foto’s.

Over de motor is minder bekend, ook geen naam bijvoorbeeld. Wel wordt het een product van Aurus, dus. Ontwikkeling gaat waarschijnlijk samen met Kalashnikov (die nu is gestopt met geweren en is gestart met voertuigen). Een eerste versie van de motorfiets werd getoond in 2017 en had toen een 150 pk sterk blok van IZH, waarmee de Aurus-fiets naar 250 km/u gejakkerd kan worden. Klinkt niet gek voor heden ten dage.

Wat er qua definitieve versie gaat gebeuren met de Aurus-producten, dat zullen we vanzelf zien. Het schijnt om 2022 te gaan: nog even afwachten dus.