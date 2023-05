Opmars Chinese EV gevaarlijk, aldus Europarlementariër

De komst van de Chinese elektrische auto vormt een groot risico, zegt Caroline Nagtegaal. Europarlementariër voor de VVD.

BYD, Aiways, Lynk & Co, Nio, XPeng. Stuk voor stuk merken die je inmiddels bekend in de oren klinken. En je ziet de auto’s van Chinese komaf ook steeds meer rijden. Met name Lynk & Co heeft met de plug-in hybride 01 een hit te pakken in ons land. Maar niet iedereen is blij met al die nieuwe merken uit China.

Risico Chinese EV

In het programma BNR Mobility waarschuwt VVD-Europarlementariër Caroline Nagtegaal voor grote risico’s met de komst van de Chinese EV. De Europarlementariër gaat zelfs zo ver door het een gevaarlijke ontwikkeling te noemen. De angst zit hem in het delen van data. De Chinese overheid staat erom bekend maar wat graag mee te kijken met wat de Chinese bedrijven uitspoken, zelfs over de grens.

Voor Nagtegaal reden om te zeggen dat ze nooit een Chinese auto zou kopen. En ze adviseert Nederlanders hier ook over na te denken. ‘Wees je bewust van wat je koopt’, aldus de VVD’er. Zelf is ze gecharmeerd van EV’s van de Duitse merken. Zonder daar verder op in te gaan. Nou, de Fransen hebben ook prima elektrische auto’s hoor. Toen ik het laatst checkte behoorde Frankrijk nog tot Europa.

Zelf adviseert ze Nederlanders dan ook een elektrische auto van Europese komaf te rijden. Ook is ze van mening dat Europa sowieso minder afhankelijk moet worden van China. Het Aziatische land levert belangrijke grondstoffen voor de productie van elektrische auto’s.