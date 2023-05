Deze Mercedes GLE is vanbinnen wél mooi

Bij deze Mercedes GLE zit de schoonheid van binnen. En daar gaat het om.

De GLE Coupé is al niet de mooiste of meest elegante auto die Mercedes ooit gebouwd heeft en sommigen maken het nog erger. Daar hebben we vandaag weer een voorbeeld van: de Mercedes GLE Coupé volgens Carlex Design. Al is zeker niet alles aan deze auto lelijk.

Het probleem zit ‘m eigenlijk vooral in de kleurstelling. Carlex koos namelijk voor een combinatie van oranje en bruin, en dan allebei mat. Een van deze kleuren was nog wel leuk geweest, maar samen is het een zeer eigenaardige combinatie.

Qua exterieur is de auto verder overigens grotendeels standaard. Carlex heeft alleen alle logo’s vervangen en 23 inch velgen gemonteerd. Dat zijn de velgen die de tuner tegenwoordig onder al hun auto’s gooit. We zagen ze eerder ook al onder de Carlex Lamborghini Urus en de Carlex Ferrari Purosangue.

Met de buitenkant zijn we dus vrij snel klaar. De dames en heren van Carlex hebben hun focus vooral gericht op het interieur van deze Mercedes GLE. Dat is ten slotte de specialiteit van de Poolse veredelaar.

Nu is er op een standaard GLE-interieur weinig aan te merken, maar Carlex heeft het geheel toch naar een hoger niveau weten te tillen. Het binnenste is volledig opnieuw bekleed, met geperforeerd leder in twee tinten bruin. Dit is met veel oog voor detail gedaan en oogt een stuk smaakvoller dan de buitenkant.

Er hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan zo’n fraai interieur. Voor de interieurconversie betaal je €32.000 netto, bovenop de prijs die je al betaald voor een GLE. Wil je de complete make-over, inclusief speciale lak en velgen, dan betaal je €56.600 netto. Ons advies? Doe gewoon alleen het interieur.