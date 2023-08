Opmerkelijk! VinFast trekt zich plots terug

Wat gaan we nu beleven. Vlak voor de show trekt VinFast zich terug uit de IAA.

Over een maand is er een grote autoshow. De IAA. Niet in Frankfurt, maar voor het eerst in München. Terwijl autoshows meer iets van het verleden, belooft de IAA in München een waar spektakel te worden. Veel (Duitse) autofabrikant zijn aanwezig op de show, zelfs Tesla heeft te kennen gegeven aanwezig te zijn.

Alles in kannen en kruiken. De automerken zullen volop in voorbereiding zijn op het evenement. Althans, dat denk je dan. Want blijkbaar hebben niet alle merken de zaakjes lekker voor elkaar. Het Vietnamese VinFast heeft zich plots teruggetrokken uit de IAA in München.

Het elektrische automerk zou aanwezig zijn, maar trekt zich toch terug. Waarom? Dat is de hamvraag. Tegenover Automobilwoche (via Autonews) heeft het merk geen reden gegeven voor de plotselinge annulering. Vreemd is het wel. Gaat het dan toch niet zo lekker met het merk?

Terwijl de Chinese merken inmiddels voet aan wal hebben gezet op Nederlandse bodem met BYD, Lynk & Co, XPeng en noem ze maar op, moet de eerste VinFast nog verschijnen. Terwijl het toch de hoogste tijd is, VinFast stond zelfs met een aantal auto’s op de autoshow van Parijs in het najaar van 2022.

Sterker nog, de VF 9 en de VF 8 zouden beiden al in het najaar van 2022 gelanceerd moeten worden. Dat is niet gebeurd. Het merk kreeg de typegoedkeuring voor auto’s in Europa niet tijdig voor elkaar.

Door deze tegenvaller ligt de focus nu niet op Europa, maar op Noord-Amerika. De Vietnamezen bouwen een fabriek in de Amerikaanse staat North Carolina en in 2025 moeten daar auto’s van de band gaan rollen.

De voortekenen zijn in elk geval niet goed. En met het annuleren van de IAA schept VinFast geen vertrouwen. Het is afwachten welke kant het opgaat voor het merk. Het zou niet het eerste nieuwe automerk zijn waarbij de boel anders loopt dan gedacht.