Prijzenoorlog onder EV’s: Vinfast flink goedkoper!

De trend is naar beneden. Na onder andere Tesla en Renault verlaagt nu ook Vinfast de prijzen.

De voorspelling lijkt uit te komen, als er meer aanbod is qua elektrische auto’s dan daalt vanzelf de prijs. Niet dat ze opeens echt goedkoop zijn, maar er lijkt toch wel iets van een prijzenoorlog begonnen te zijn.

Vorige week kwam Tesla al door met een extra prijsverlaging. Bij de Model 3 ging er ongeveer 4.000 euro af, bij de Model S en Model X kan het verschil zelfs oplopen tot 10 mille. Dat was niet de eerste flinke prijsverlaging.

Eerde deze week kondigde het Franse Renault ook al een drastische prijsverlaging aan en vandaag is het tijd voor het Vietnamese Vinfast.

Vinfast stormt slagveld prijzenoorlog op

Het Vietnamese Vinfast is nog een relatief nieuwe speler op de markt, maar springt volop in de prijzenslag. Allereerst gaat de prijs van de Vinfast VF8 fors naar beneden. Die was er met twee verschillende batterijpakketten, namelijk een 82 kWh variant en een 87,7 kWh versie. De Vinfast VF8 Eco en VF8 Plus zakken met die grote batterij met 11.990 euro en 14.900 euro in prijs.

De 82 kWh batterij verdwijnt met deze prijsverlaging dan ook van de prijslijst. De nieuwe vanafprijs van de Vinfast VF8 is nu 53.900 euro. Voor dat bedrag heb je dan de 353 pk sterke Vinfast VF8 Eco met dat grote accupakket en een actieradius van zo’n 471 kilometer. De oude prijs was zo’n 65 mille. Deze prijs is inclusief accu, want er was ook altijd een huurconstructie mogelijk.

De Vinfast VF8 Plus met 408 pk en een actieradius van 447 kilometer kost vanaf nu 59.790 euro ten opzichte van z’n 74 mille voorheen. Wordt je hier enthousiast van, dan kun je meteen aan de slag met de configurator om te kijken wat de nieuwe prijs is van jouw lievelings Vinfast VF8.

Vinfast VF9 ook goedkoper?

Die prijsverlaging van het Vietnamese merk moet ook ergens vandaan komen, dus tegelijkertijd gaat de prijs van de grotere Vinfast VF9 juist omhoog! Nou ja de vanafprijs dan. De versie met het 92 kWh batterijpakket verdwijnt van de prijslijst en alleen de VF9 met het 123 kWh accupakket blijft. Dat resulteert in een hogere vanafprijs, namelijk vanaf 91.300 euro.

Laten we hopen dat de prijzenoorlog goed losbarst nu vriendje Jetten fossiele brandstoffen, auto’s en hardwerkende Nederlanders steeds zwaarder wil belasten voor autorijden. Dan hebben we heel veel betaalbare elektrische auto’s nodig. Betaalbaarder dan nu, ook na prijsverlaging. Wie volgt?