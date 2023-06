Schattige EV heeft een bloedserieuze missie

Deze VinFast VF3 moet goedkope mobiliteit voor het volk bieden en dat kunnen we alleen maar toejuichen.

Het verhaal van VinFast is een bijzondere. Het is een merk uit Vietnam, een land dat nog niet bewezen heeft de wereld te kunnen veroveren qua auto’s. VinFast heeft echter al genoeg pogingen gedaan. Toen wij een jaar of 5 geleden lucht kregen van hun eerste auto’s, ging het om de Lux A2.0 en Lux SA2.0. Het recept klopte eigenlijk wel. Het waren een luxueuze sedan die hun bases van de BMW 5 Serie en X5 haalden, om vervolgens met een Pininfarina-neusje in Vietnam verkocht te worden. Let wel dat deze auto’s geïntroduceerd werden in een tijd dat de wereld klaar was voor revolutie op EV-gebied, en een opgeleukte BMW niet perse de wereld verovert.

VinFast poging 2

Een automerk starten gaat dan ook niet om gelijk succes boeken. Het gaat om vallen en opstaan. Dat kost geld, maar daaraan geen gebrek bij VinFast. Dankzij een uitgebreid artikel van Jalopnik (leuk leesvoer overigens) weten we beter wat voor bedrijf er achter VinFast zit. Namelijk een rijke man uit Vietnam die met het bedrijf VinGroup de touwtjes in handen heeft van de grootste bedrijven in het land. Aan geld geen gebrek en dus was het recent tijd voor poging twee. Een elektrische crossover waarvan duidelijk werd dat deze ook de Europese en Amerikaanse wegen onveilig gaat maken. Dat gaat ook nog steeds met horten en stoten, trouwens.

Eigen volk eerst

Er is dus nog werk aan de winkel voor Vietnam en VinFast, maar in eigen land is het merk al een fenomeen. Wel zijn auto’s -en dus VinFasts ook- nog vrij duur. Daar heeft VinFast bij deze een oplossing voor. Aan de onderkant van het gamma komt deze VinFast VF3, een kleine elektrische auto. Het lijkt gewoon een compacte hatchback te worden, maar dan met wat offroad-aspiraties. We krijgen er een klein Jimny-gevoel bij en dat is zeker een opsteker.

De auto moet wat groter voorkomen dan ‘ie is, want de VinFast VF3 meet slechts 3,11 meter en heeft twee deuren. Verder wordt ‘ie eenvoudig. Je kunt kiezen uit de trimniveaus ‘Eco’ en ‘Plus’ en alles aan de auto is ontworpen om het Vietnamese volk een auto aan te kunnen bieden. Een nobel streven en het resultaat is een kek ding.

Techniek

Wel blijft VinFast nog een beetje stil over de techniek van de VF3. Info over de motoren, het accupakket en de bijbehorende vermogens en actieradiuscijfers zijn niet bekend. Ook de prijs wordt nog even achter gesloten deuren gehouden. Wel wordt duidelijk dat het doel is om de VF3 in Vietnam aan te bieden en export is nog niet gepland. Maar wie weet, kijk ze lief genoeg aan en ook jij kunt vast een VF3 bestellen. Of je bent Vietnamees, dan mag je hem later dit jaar al bestellen en vroeg volgend jaar rijden.