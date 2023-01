Actieradius, pk’s en meer bekend over VinFast VF 6 en de VF 7

De eerste auto’s zijn nog niet eens geleverd, maar hoppa, dit zijn de specs van de volgende modellen, de Vinfast VF 6 en de VF 7.

Vergeet de Autosalon van Parijs, Genève, Tokio en Detroit. Je moet tegenwoordig in Las Vegas zijn voor het grote nieuws. Alle grote merken laten hun nieuwste nieuws vooral op het gebied van elektrische auto’s hier zien.

Internationale nieuwkomer op het gebied van volledig elektrische auto’s is het Vietnamese VinFast. Inmiddels weten we al het nodige over de VinFast VF 8 en de VF 9, maar we hebben hem nog niet in het wild zien rijden. VinFast grijpt de CES in Las Vegas aan om ons meer te vertellen over de volgende modellen, de VF 6 en de VF 7.

VinFast VF 6 specs

De VinFast VF 6 is een kleine cross-over van 4,2 meter lang. De VF 6 Eco krijgt op instapniveau een batterij van 59,6 kWh die via een 177 pk sterke elektromotor aan de voorzijde de wielen aandrijft. VinFast spreekt van een maximum koppel van 250 Nm en een verwachte actieradius van 399 kilometer (WLTP).

Heb je meer nodig dan komt er een VF 6 Plus met dezelfde batterij, maar een 204 pk sterke elektromotor en een maximum koppel van 310 Nm. Dat heeft natuurlijk ook zijn weerslag op de actieradius. Die zal naar verwachting iets dalen tot 381 kilometer (WLTP).

De Eco komt op 17 inch licht metalen wielen, de Plus wordt van 19 inch licht metaal voorzien. Het infotainment heeft een 12,9 inch scherm.

VinFast VF 7 specs

Voor meer vermogen, meer actieradius en aandrijving op alle wielen, staat in Las Vegas de VinFast VF 7. Met een lengte van 4,5 meter net wat langer de de VF 6 en qua formaat te vergelijken met de nieuwste BMW X1.

Ook hier is de VF 7 Eco de instapper. Een batterijpakket van 75,3 kWh is gekoppeld aan een 204 pk sterke elektromotor die een maximum koppel levert van 310 Nm. De verwachte actieradius is zo’n 450 kilometer (WLTP).

De VinFast VF 7 Plus heeft hetzelfde batterijpakket, maar daarmee worden twee elektromotoren aangedreven. Eén voor en één achter. Vierwielaandrijving dus! Die combinatie levert 353 pk en 500 Nm maximum koppel. Hier wordt een actieradius van 431 kilometer (WLTP) afgegeven..

De VF 7 Eco staat op 19 inch lichtmetalen wielen, de Plus op 20 inchers. In de VF 7 Eco vindt je hetzelfde 12,9 inch scherm als in de VF 6. De VF 7 Plus krijgt een 15 inch scherm.

Wanneer komen ze?

Wanneer de VF 6 en VF 7 komen en wat ze gaan kosten is nog niet bekend. De verwachting is dat de eerste reserveringen vanaf maart gemaakt kunnen worden.