Vinfasts in het echt! Hoe zijn ze?

De Vinfasts in het echt zien er niet verkeerd uit!

De Salon van Parijs is nu in volle gang. Autobeurzen moeten zeker na Covid-19 weer een beetje opkrabbelen. Vergeet niet dat het voor de coronapandemie ook al niet denderend ging. De IAA Frankfurt verhuisde naar München en de Salon van Genève naar, eh, Qatar.

Vinfasts

Maar de salon van Parijs is nog altijd in Parijs! Team Autoblog is daar nu aanwezig. We wisten al dat niet alle merken aanwezig zouden zijn. Sterker nog, de meeste merken zijn er namelijk niet. Maar, er zijn wel een paar nieuwkomers die staan te schitteren en dat is precies waarom zo’n beurs handig is.

Naast nieuwe Chinese automerken is daar ook een heus Vietnamees automerk: VinFast. Dit merk bestaat pas sinds kort. Hun eerste auto was een omgekatte Opel Karl. Vervolgens kwamen ze met een auto op basis van de BMW 5 Serie en BMW X5 (ja, echt). En nu gaan ze de automobiele wereld veroveren met elektrische auto’s. De twee auto’s die wij in het echt kunnen aanschouwen hier zijn de VinFast VF6 en VinFast VF8.

VinFast VF6

We beginnen even met de VF6. Deze stond al te schitteren op de CES (Consumer Electronics Show) in Las Vegas begin dit jaar. Het is een compact crossovertje met elektrische aandrijving. Helemaal hip anno 2022, natuurlijk. Je kan de VF6 qua formaat wel een beetje vergelijken met de Mégane E-Tech waarmee @wouter zijn eerste bon van oktober scoorde.

En hoe ziet dat eruit in het echt? Nou, niet verkeerd! Ze hebben redelijk een eigen gezicht weten te creëren. Met dank aan Pininfarina, die ze mag ontwerpen. De VinFast VF6 staat gepland voor Europa in 2023 en jawel, Nederland is ook een van de uitverkoren landen waar we de auto mogen verwelkomen. Leuk he?

VinFast VF7

Dan de VF7, dat is eveneens een elektrische crossover. Deze is – zoals de naam al suggereert natuurlijk – een maatje groter. Deze konden we ook al zien op de CES. Ook hier een elektrische aandrijflijn. De VF7 heeft een beetje een soort coupé-esque daklijn. We zijn er nog niet uit wat we van de neus vinden, maar die bips ziet er niet verkeerd uit. Vandaar dat daar de meeste afbeeldingen van zijn gemaakt.

We konden bij beide modellen helaas er (nog) niet inzitten. De kwaliteitsindruk van buiten was niet eens verkeerd. Wat denken jullie? Laat het weten in de comments!