Opmerkelijke wending in de rookbomgooier-soap [filmpje]

Tijdens de GP in Zandvoort werden er rookbomen op het circuit gegooid. Nu is er een wending in de rookbomgooier-soap.

Het blijkt namelijk dat de tweede rookbomgooier niet een fan was, maar een beveiliger. Op nieuwe beelden (zie hieronder) kan je zien dat de tweede rookbom gegooid is door iemand van de beveiliging. Voor de duidelijkheid: dit was niet de rookbom waardoor er een rode vlag situatie kwam.

Wending rookbomgooier-soap

Er lijkt geen opzet in het spel. We zien op de beelden dat er een beveiliger met een rookbom aan de wandel gaat op de tribune. Hij gooit zo hard dat de rookbom op het circuit komt. Dat lijkt een ongelukje, maar zorgde wel voor veel gedoe en vertraging. Het filmpje is voorzien van geluid en daar horen wij ook de reacties vanuit het publiek: ‘Op de baan, jonge, wat een lul. Sjongejonge’.

Vermoedelijk deed de beste man gewoon zijn werk en wilde hij de rookbom naar een veilige plek gooien. Echter, hij kende zijn eigen kracht niet en gooide het ding te ver weg. Daarna rolt de bom nog even door, waardoor het op de baan komt. Geluk bij een ongeluk, want de rookbom rolde nog verder door. Zo de pitstraat in, in een gat. De beveiliger zelf zal ook niet heel gelukkig zijn met zijn actie, zeker nu het op beeld staat.