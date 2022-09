Milieugekkies slaan toe en laten banden leeglopen

Prima als je je inzet voor het milieu, maar als milieugekkies banden leeg gaan laten lopen dan ga je een stap te ver.

Nederland gaat gebukt onder tal van crisissen. Stikstofcrisis, inflatiecrisis, energiecrisis en ga zo maar door. Als hardwerkende Nederlander betaal je je hierdoor scheel. Des te vervelender als extremisten dan je banden van je SUV leeg laten lopen, omdat deze zo vervuilend zou zijn en SUV’s steeds groter worden.

Milieugekkies prikken banden lek

Deze groep heet The Tyre Extinguishers. Wel een goede naam, want het dekt hun doel. Deze milieugroep opereert over de hele wereld en laat banden leeglopen van voornamelijk luxe terreinwagens. Want die zijn slecht en moeten kapot! Dit omdat deze grote auto’s het milieu veel meer belasten dan andere auto’s. Daarom roepen ze medestanders op om de banden leeg te laten lopen. Hiermee verdedigen ze, naar eigen zeggen, het milieu. Door deze acties hopen ze dat mensen deze auto’s niet meer kopen of minder mee gaan rijden. Lekker drammen dus.

In Zwolle sloeg het clubje dit keer toe, weet het Brabants Dagblad te melden. Volgens de politie aldaar zijn minstens twee SUV-eigenaren slachtoffer geworden van deze milieuridders. Het is een beetje onduidelijk hoeveel auto’s getroffen zijn. De politie spreekt over twee meldingen, maar de ‘actiegroep’ spreekt over twaalf banden. Maar goed, het doet er eigenlijk niet toe. Je blijft sowieso van iemand anders eigendom af. Ook al ben je het niet eens met zijn of haar keuze om een grote auto aan te schaffen.

Pamflet

Als de banden leeg zijn wordt er een pamflet onder de vooruit geplaatst. Hier staat op: ‘LET OP- Je benzineslurper doodt’. Verder leggen ze in de pamflet uit waarom een dergelijke auto overbodig is en waarom het zo gevaarlijk is om ermee te rijden. Volgens de groep zelf hebben ze wereldwijd al 8.000 keer toegeslagen in verschillende landen. Eerder waren ze al actief in Den Haag.

Principes hebben is prima, maar val andere mensen daar niet mee lastig. Hiernaast kan het gewoon gevaarlijk zijn. Als je niet merkt dat de band leeg is, of gedeeltelijk leeg is, kan de auto naar een kant trekken, om maar een voorbeeld te noemen. Laten we hopen dat de politiediensten deze acties serieus nemen en de ‘actievoerders’ weten te grijpen.