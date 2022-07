Nóg een Max Verstappen documentaire, met dank aan Viaplay

Het regent documentaires rond de persoon Max Verstappen. Heerlijk toch, nog meer Max op je beeldscherm.

Zoals je wellicht weet is Max Verstappen het gezicht van Viaplay in Nederland. Dat betekent niet alleen dat het gezicht van de Nederlander gebruikt wordt voor promotiedoeleinden van de streamingdienst, maar dat je ook af en toe wat extra’s kan verwachten.

Eerder dit jaar kon je al de Max Verstappen documentaire Lion Unleashed streamen op Viaplay. Er is echter weer een nieuwe docu in de maak. Je kunt immers niet goed Verstappen documentaires hebben, nietwaar?

Onder andere de Telegraaf bericht dat de nieuwe Max docu geregisseerd zal worden door Nick Hoedeman in opdracht van Viaplay. De regisseur is bijvoorbeeld dit weekend met een cameraploeg aanwezig tijdens de Grand Prix van Oostenrijk om beelden te schieten.

In de documentaire draait het uiteraard om de persoon Max Verstappen, maar komen ook familie en vrienden aan bod. Het gaat hier niet over één lange docu, maar een serie die over meerdere afleveringen uitgesmeerd zal worden. De nieuwe Max Verstappen documentaire verschijnt naar verwachting eind dit jaar op Viaplay.

Het is niet de eerste keer dat Nick Hoedeman verbonden is aan een documentaire over de wereldkampioen. Twee jaar geleden regisseerde hij ook ‘Whatever it Takes‘. Een docu waar een Verstappen voornamelijk buiten het circuit werd gevolgd.