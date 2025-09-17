Verkoop Explorer en Capri valt vies tegen, Ford ontslaat 1.000 man in Keulen

Het dondert in Keulen.

Het gaat nog steeds niet lekker bij Ford. De nieuwe Explorer EV en Capri zouden bestsellers moeten zijn, maar dat valt vies tegen. In de fabriek in Keulen, die Ford speciaal had opgetuigd om EV’s te bouwen, moeten drastische maatregelen worden getroffen. Vanaf januari wordt er nog maar één shift per dag gedraaid, in plaats van twee.

Ford laat weten dat er tot wel 1.000 banen geschrapt worden in Keulen. Vorig jaar maakten ze al bekend dat er over de hele linie 4.000 banen geschrapt zouden worden. Ford wil dat zoveel mogelijk op de nette manier doen, via een vrijwillige vertrekregeling dus.

Dit alles is best wrang als je bedenkt dat in fabriek in Keulen eerst de razend populaire Fiesta bouwde. Maar ja, die moest zo nodig geschrapt worden. Ford heeft 2 miljard dollar geïnvesteerd om de fabriek om te toveren tot het ‘Ford Cologne Electrice Vehicle Center’.

Ford noemt als reden voor de ontslagen dat de vraag naar elektrische auto’s flink onder de verwachtingen ligt. Daarmee geven ze dus vooral de markt de schuld, maar misschien moeten ze ook een beetje de hand in eigen boezem steken.

De Explorer en de Capri zijn nou niet bepaald baanbrekende producten, met als basis een platform wat Volkswagen al jaren gebruikt. De Explorer ziet er leuk uit (dat mag gezegd worden), maar de Capri is vooral een mislukte marketingexercitie.

Hoe zit het eigenlijk met de Nederlandse verkoopcijfers? Dat hebben we even gecheckt bij de Bovag. De Explorer doet het niet onaardig. Dit jaar zijn er tot nu toe 1.595 verkocht, meer dan van de Enyaq en de ID.4. Van de Capri zijn er echter maar 332 verkocht. Dat model slaat dus echt niet aan.