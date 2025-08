Vakantiegangers opgelet, de Flitsmarathon is gestart!

150.000 agenten staan deze week in Europa klaar met een lasergun in de hand.

Augustus. Traditioneel de maand van op vakantie gaan, van zon, Europese files en dakkoffers op iedere Volvo of Skoda met een Nederlands kenteken.

Maar wie deze week de Europese snelwegen trotseert moet ook zijn rechtervoet in toom houden. De jaarlijkse Europese flitsmarathon is namelijk weer begonnen. Van 4 tot en met 10 augustus worden op grote schaal extra snelheidscontroles gehouden.

De flitsmarathon is een initiatief van Roadpol, een samenwerkingsverband van 29 Europese politiekorpsen. En ja, daar maken ook Nederland, België en Duitsland deel van uit. Tijdens deze actieweek is er ook een dag waarop 24 uur lang onafgebroken gecontroleerd wordt. Het precieze moment van die dag blijft geheim, maar ergens in de komende dagen zijn agenten een hele dag lang in de berm te vinden.

Nationale week van staatskas spekken

Zo’n 150.000 agenten zijn deze week actief om snelheidsovertreders op de bon te slingeren. Tijdens de editie van vorig jaar werden in slechts 24 uur tijd meer dan 150.000 snelheidsovertredingen geregistreerd. Duizenden rijbewijzen konden ter plekke worden ingeleverd. Dit maakt het altijd een vruchtbare week voor de hermandad en is ook de reden dat dit soort marathons worden georganiseerd.

Tegelijkertijd is het vanuit een BV-perspectief een zeer lucratieve week. Naast het veiligheids yada yada aspect is het ook een week dat de lokale staatskassen in Europa lekker gespekt worden. Voor je het weet gaan ze het drie keer per jaar organiseren, zo’n Flitsmarathon. Geef ze nou geen ideeën..

Lekker gevoel

De tijdswinst van hard rijden is klein. Het kost je vaak een extra tank- of laadbeurt. De tijd die je nodig hebt voor zo’n extra stop maakt de tijdswinst van hard rijden weer teniet.

Maarrr, als notoire doorrijder en veelgebruiker van de autobahn is mijn excuus dat je van doorrijden (daar waar het mag uiteraard) scherper bezig bent met autorijden dan dat ik met 100 km/u op de cruise control over de rechterbaan urenlang sukkelt.

Enfin. Let een beetje op je snelheid deze week. Je portemonnee is je dankbaar.