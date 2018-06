Optrekje in Soest komt met zeer charmante garages

Dit straalt wat uit!

Sommige villa’s hebben parkeerkelders of garages met een koude uitstraling. Je moet er een auto plaatsen met een felle kleur om de garage wat charme te geven. Dat is niet het geval bij de garages van deze woning in Soest. Garages als in meervoud ja.

Deze vrijstaande woning in de provincie Utrecht heeft een klassieke uitstraling. De garages die bij het huis horen zijn niet allemaal direct onderdeel van het huis, maar staan los van de woning. In de eerste garage kunnen twee auto’s worden geparkeerd. Er is een bovenverdieping met een zitruimte en toilet. In de andere garage kunnen nog minimaal twee auto’s gestald worden. De huidige bewoner is duidelijk een liefhebber van (Britse) klassiekers. Op de foto’s zien we een Triumph (TR4) en een Jaguar. Vermoedelijk heeft de makelaar geen foto’s gemaakt van alle aanwezige garages, want volgens de advertentie komt de woning met zes (!) overdekte verwarmde garages.

De perceeloppervlakte bedraagt maar liefst 1.796 m². De woning stamt uit 1922, beschikt over een verwarmd buitenzwembad en is omringd door veel groen. De villa wordt op Funda aangeboden voor 1.175.000 euro.