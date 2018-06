Hier tank je deze zomervakantie het goedkoopst

Alle gegevens voor je op een rijtje.

Je zult het ongetwijfeld gemerkt hebben, die stijgende brandstofprijzen. Nadat we enkele weken geleden berichtten dat de prijs van een liter benzine inmiddels hoger is dan de recordbedragen van de zomer van 2015, zal menig vakantieganger staan te springen om ons land te ontvluchten, al is het alleen maar om goedkoper te kunnen tanken. Maar waar tank je nu eigenlijk goedkoper dan in Nederland?

Wel, eigenlijk overal, zo blijkt uit een verzameling cijfers van Imbull. Tenzij je, om redenen die wij niet direct kunnen begrijpen, van plan was met de auto naar IJsland af te reizen om daar een road trip te houden, ben je in ieder ander Europees land goedkoper uit dan in Nederland. Hieronder, in de tabel, zie je een duidelijk overzicht van de huidige stand van zaken. Voor het gemak zijn alle bedragen omgerekend naar euro’s.

Land Benzine (Euro 95) Diesel LPG IJsland 1,86 1,79 - Nederland 1,78 1,47 0,88 Noorwegen 1,73 1,64 0,83 Denemarken 1,72 1,50 - Griekenland 1,69 1,48 0,80 Italië 1,68 1,56 0,63 Portugal 1,68 1,47 0,63 Finland 1,57 1,40 - Frankrijk 1,56 1,49 0,81 België 1,55 1,53 0,55 Ierland 1,50 1,33 0,59 Duitsland 1,48 1,35 0,70 Engeland 1,46 1,49 0,73 Zwitserland 1,37 1,39 0,73 Estland 1,36 1,31 0,52 Spanje 1,33 1,25 0,65 Malta 1,31 1,18 - Roemenië 1,29 1,31 0,55 Zweden 1,29 1,27 0,88 Letland 1,28 1,20 0,52 Tsjechië 1,28 1,24 0,48 Luxemburg 1,27 1,13 0,55 Kroatië 1,27 1,21 0,61 Slovenië 1,26 1,22 0,67 Oostenrijk 1,25 1,19 0,75 Hongarije 1,25 1,24 0,70 Cyprus 1,24 1,24 - Montenegro 1,23 1,11 0,58 Servië 1,20 1,26 0,64 Andorra 1,18 1,04 - Slowakije 1,17 1,04 0,46 Polen 1,17 1,17 0,48 Bulgarije 1,10 1,11 0,51 Litouwen 1,10 1,06 0,50 Macedonië 1,02 0,80 0,45 Bosnië en Herzegovina 1,00 0,99 0,50 Oekraïne 0,99 0,91 0,42

Zoals gebruikelijk zijn de Scandinavische landen schandalig duur. Naast Nederland moet je daarnaast op je portemonnee letten wanneer je richting Griekenland, Italië of Portugal gaat. Oost-Europa, daarentegen, is ouderwets goedkoop.

Beeld: BMW 635ci, via @kp92