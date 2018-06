Schaatser Kjeld Nuis koopt Audi SQ5

Rollen in comfort, met een toefje sportiviteit. Je bent immers een sportman.

De 28-jarige Kjeld Nuis pakte eerder dit jaar tijdens de Olympische Winterspelen goud op de 1.000 meter én 1.500 meter. Met die gouden plakken onder je arm, mag je jezelf natuurlijk verwennen. De langebaanschaatser zet de bloemetjes dan ook buiten, want hij heeft een Audi SQ5 op de kop getikt.

De in Leiden geboren schaatser benaderde een dealer, die een SQ5 te koop had staan. Helaas greep Nuis mis, want de Audi bleek al verkocht. Het autobedrijf ging op zoek naar een andere SQ5 voor de schaatser, want hij was toch wel erg gecharmeerd van de SUV. Zo gezegd zo gedaan en nu rolt de Olympiër in deze Audi.

De SQ5 werd enkele weken aangeschaft en gisteren kon de auto worden opgehaald. Met 313 pk uit een 3.0 TDI kom je weinig tekort. Een SUV met een dikke diesel, gereden door een schaatser blijkt een populaire combinatie. Zo rolt Sven Kramer bijvoorbeeld in een BMW X5 M50D. Meer auto’s van Olympiërs? Check dan dit artikel.

Fotocredit: Germany Dealer op Facebook. Met dank aan Reinout voor de tip!