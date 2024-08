Deze McLaren F1 is voor kleingeschapen mannen

De McLaren F1 is de perfecte supercar, want als je onderweg een leuke tweeling tegenkomt heb je daar gewoon ruimte voor.

Toch zegt dat uiteraard niks over het formaat van je puddingbuks. Zo is deze McLaren F1 speciaal bedoeld voor kerels met een kleine kickstarter.

Een tijdje terug was ik samen met hoofdredacteur Michael Ras op het jaarlijkse Concorso d’Eleganza Villa d’Este. Ik was over the moon toen ik een McLaren F1 door de straten van Cernobbio zag rijden, maar Michael was wat minder onder de indruk: twee kleuren, en die belachelijke raamsticker! Het zat mij niet in de weg, want de wonderlijke kleurencombinatie en de raamsticker hadden een oorzaak en die oorzaak heet geen ‘Halfords’ of ‘zevende eigenaar’. Hoe de oorzaak dan wel heet? Motokatzu Sayama!

Onverwachte winnaar

Sayama was een autoliefhebber én een autosportliefhebber. Daarom had hij in de jaren negentig het plan opgevat om een Le Mans-team te sponsoren. Naar verluidt benaderde hij meerdere teams, maar overal werd hem beleefd de deur gewezen. Bij McLaren stond nog een prototype in een hoekje en Ron Dennis deed niet zo moeilijk. Daarom was een McLaren F1 GTR bij de 24 uur van Le Mans uitgevoerd in de kleurstelling die Sayama bedacht had. Alhoewel… het was eigenlijk meer de kleurstelling die Bruno Sacco bedacht had, want de F1 werd uitgevoerd in de kleuren van Sayama’s straatauto, een Mercedes SL van de R129-generatie.

Mercedes-Benz SL 60 AMG, Baureihe 129, 1993 – 1995

De auto werd bestuurd door JJ Lehto, Yannick Dalmas en Masanori Sekiya. Eén voor één — alhoewel ze feitelijk tegelijkertijd in de auto zouden hebben gepast. Sayama mocht de auto houden na de race, tenzij hij de race zou winnen; dan bleef de auto bij McLaren. En zoals iedereen met een beetje kennis van autosportgeschiedenis weet: dat gebeurde. De F1 GTR met ging als eerste over de finish, wat Masanori Sekiya overigens de eerste Japanse Le Mans-winnaar maakte.

Voor iedereen was het een verrassing. Sekiya had in 1992 en 1993 goede resultaten behaald op Le Mans, maar was daarna in het Japanse toerwagenkampioenschap gaan rijden met de Toyota Carina E (die daar overigens Corona heette). JJ Lehto was nog aan het herstellen van een enorme crash in een Formule 1-auto. Dalmas had al wel twee edities van Le Mans gewonnen (met Peugeot en Porsche), maar deze editie zou zeer zeker niet gewonnen worden: oorspronkelijk zouden er zes McLarens deelnemen en pas op het laatste moment werd een zevende toegevoegd, in de kleuren van het bedrijf van Motokatzu Sayama. Het team dat de zevende auto moest runnen was veruit het kleinste team, en tijd voor testkilometers was er ook niet meer. Dat de auto de race won, was een sensatie — niet in de laatste plaats door de manier waarop Lehto de auto ’s nachts door de regen jakkerde.

Penisverlengingen

Toch is de livery van deze McLaren niet zo iconisch geworden als bijvoorbeeld de kleuren van Gulf of Martini. Niet zo gek, want wie zou zijn auto uit willen voeren in de kleuren van Ueno Clinic, een kliniek gespecialiseerd in penisverlengingen?

In ieder geval Motokatzu Sayama zelf, de eigenaar van de kliniek. Hoewel de F1 GTR eigendom van McLaren bleef, kreeg hij wel een straatauto afgeleverd in dezelfde kleuren als de raceauto — de twee kleuren grijs van zijn SL dus.

Het is deze F1, chassisnummer 43, die op Villa d’Este te zien was. Hij is allang niet meer van Sayama. Die verkocht de auto aan een Brit, Richard Smith. Nog weer later ging de auto naar de huidige eigenaren, Tony Vassilopoulos en zijn zoon Chris. Het zag er heel gezellig uit op Villa d’Este, waar ook Chris’ vrouw en dochter instapten. Chris: “En dan is mijn vrouw ook nog zwanger. Het is vast de eerste keer dat er vijf mensen in een F1 zitten!”

Toch is dit een van de weinige keren dat de F1 reed, vertelt hij. “Deze F1 heeft een heel lage kilometerstand. Hij is in de fabriek voorzien van alle opties, inclusief een kofferset met het chassisnummer. Natuurlijk is het onderhoud uitgevoerd, maar op de banden na is er nooit iets vervangen — zelfs geen lampje. Dit is de meest originele F1 ter wereld en dat willen we zo houden. Daarom rijden we er nauwelijks mee, er staat nog geen drieduizend kilometer op. In onze collectie hebben we andere auto’s om mee te rijden, maar deze F1 willen we doorgeven aan volgende generaties.”

De bezoekers van het Concorso d’Eleganza waren het overigens niet eens met Michael: ze kozen deze F1 tot hun favoriete auto van het weekend. Als jij (ook) liever een McLaren F1 zonder raamsticker en in één kleur ziet, kun je overigens tot en met 1 september terecht bij het Louwman Museum: daar staat deze zomer een wit exemplaar.

Voor liefhebbers van de F1 is het overigens ook fijn dat McLarens weer meer op de F1 gaan lijken.