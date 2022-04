Opvolger Pagani Huayra: dit weten we over het kunstwerk

We weten wat meer over de opvolger van de Pagani Huayra.

Pagani is typisch zo’n merk die je vaker in tijdschriften, op websites en in videogames tegenkomt dan in het echte leven. In tegenstelling tot een Porsche, Ferrari of McLaren is een Pagani écht zeldzaam. We hebben het over een paar honderd auto’s die ooit zijn gebouwd.

Het Italiaanse merk neemt ook absoluut haar tijd om de auto’s te ontwikkelen en produceren. De eerste Pagani kwam in 1999, de Zonda. Hier kwamen uiteindelijk een hele hoop verschillende uitvoeringen van. Bijna elk model was uniek.

Opvolger Pagani Huayra

De opvolger van de Zonda had een bijzonder lastig uit te spreken naam: Huayra. Dat is bij de opvolger makkelijker, want dezeheeft de codenaam ‘C10’. Dat doet vermoeden dat Pagani het iets lager in de markt zoekt (de Zonda was de ‘C12’), maar Pagani kennende zal het wel weer iets bijzonders worden.

De introductie van het model staat zeer binnenkort op de planning. Volgens The Supercar Blog zal Pagani al op 12 september het doek halen van de nieuwe hypercar. Daarvan lekte een tijdje geleden al de eerste afbeelding (via Cochespias).

AMG

Qua techniek zal de nieuwe Pagani C10 sowieso bij AMG aankloppen. Naar alle waarschijnlijkheid wordt het gewoon weer een V12 met twee turbo’s. Dat is natuurlijk hartstikke slecht voor het milieu, zou je denken. Maar vergeet niet dat de meeste exemplaren maandenlang in de garage mancave staan. De eigenaren laten hun Pagani heel af en toe eventjes uit.

Daarnaast gaat Pagani er niet veel van bouwen. Volgens The Supercar Blog gaat Pagani maximaal 99 exemplaren bouwen van de C10. Erg gaaf: op veler verzoek komt de handbak hoogstwaarschijnlijk ook weer terug. De eerste exemplaren zullen met een aan zekerheid grenzende vorm van waarschijnlijkheid in 2023 uitgeleverd worden aan klanten.

Prijzen zijn niet bekend en waarschijnlijk ook niet relevant. Niet alleen omdat je serieus rijk moet zijn om een Pagani te kunnen kopen, maar ook omdat de C10 al uitverkocht is.

